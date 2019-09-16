中美副貿易代表將於20日會談 萊特希澤披露中方新動向

美國商會首席執行官多諾霍9月16日援引與美國貿易代表萊特希澤的談話透露稱，美國和中國的副貿易談判代表預計將於周五（20日）會面，將討論美中達成臨時協議的可能性。萊特希澤稱，中方在購買美國農產品和其他問題上出現了一些動向。

中美7月底在上海舉行的高級別貿易談判並未取得進展，原定9月份舉行的下一輪談判推遲到10月初。（Reuters）

據英國路透社9月16日報道，美國商會（Chamber of Commerce）首席執行官多諾霍（Tom Donohue）16日援引與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的談話透露稱，美國和中國的副貿易談判代表預計將於周五（20日）會面，高級談判代表可能會在一週半後會面。

多諾霍稱，萊特希澤告訴了他美中副貿易代表將於20日會面的消息，

此次會談將討論美中達成臨時協議的可能性。多諾霍在新聞發佈會上表示，萊特希澤「確實表明，（中方）在購買（美國）農產品和其他問題上出現了一些動向。」

多諾霍說，雖然他對會談感到樂觀，但他是一個乏味的現實主義者，談判並不是一個簡單的問題。

多諾霍說，萊特希澤並未表示會談可能會達成一個範圍有限的臨時協議，萊特希澤仍在推動達成「真正的協議」，以解決美國貿易代表辦公室（USTR）兩年前提出的保護知識產權與技術轉讓等問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月12日對記者表示，他將考慮與中國達成一項臨時貿易協議，顧問們已就此進行討論，不過他還是希望達成更大的協議。

該提議將是一項臨時協議，將凍結美中貿易爭端，但並不是為一場給全球經濟蒙上陰影的美中貿易戰帶來最終解決方案。

美國彭博社12日發表評論稱，這項計劃反映了白宮內部對最近對華商品關税上調，及美中貿易戰對美國進入選舉年的經濟帶來負面影響的擔憂。