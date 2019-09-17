特朗普：伊朗看起來是沙特石油設施受襲的罪魁禍首

美國總統特朗普（Donald Trump）9月16日表示，伊朗看起來是襲擊沙特阿拉伯兩處石油設施的罪魁禍首，但他並不想開戰，又指國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將訪問沙特。伊朗則表示，這次襲擊只是也門人民合法地行使防衛權，回應外國多年來的入侵。

特朗普在白宮表示，自己並未考慮採取報復行動，並希望看到更多確鑿的證據說明誰是幕後黑手。他稱美國不想與任何人開戰，但強調會比任何人都準備得更充足。

美國國防部長埃斯伯（Mark Esper）批評伊朗破壞國際秩序，指美軍和跨部門小組正與夥伴合作，處理這次史無前例的襲擊。沙特國營通訊社則報道指，埃斯伯與沙特王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）通電話，指出研究採取任何選項應對襲擊。

正在安卡拉與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面的伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，也門人民只是在保護自己，合法地行使防衛權，以回應沙特為首軍隊多年來入侵該國的行動。

普京則藉機向沙特推銷軍備，表示利雅得政府可以像伊朗一樣購買俄羅斯的S-300導彈防禦系統，或者效法土耳其購買S-400導彈系統。克里姆林宮早前表示，不應太快就誰是施襲者一事下結論。

沙特外交部表示，將會邀請包括來自聯合國的國際專家，調查石油設施遇襲事件，指初步調查顯示施襲的是伊朗武器，並強調沙特有能力保衛國土及人民。