沙特石油設施被炸　局勢急劇升温　「子彈上膛」美伊瀕開戰？

沙特阿拉伯石油設施被襲，原油及天然氣供應下降，國際油價動盪。美國把矛頭指向伊朗，總統特朗普更稱「子彈已上膛」示意開戰，波斯灣局勢熾熱升温。

美國一架航空母艦，美伊爆發戰爭將令波斯灣局勢陷入更大混亂。（Getty Images）

特朗普在社交網站上帖文，稱有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「子彈已上膛」（locked and loaded），首次示意可能作軍事回應。

雖然帖文中沒有明確指出誰是幕後黑手，但同日美國官員公開衛星圖片，指責所有證據都指向同一方向───伊朗要為襲擊負責。

美國不得不作回應 但怎回應？

在10日博爾頓被開除時，外界還期待美伊關係有機會改善，誰知不足4天情況急速轉壞。6月伊朗擊落美國一架無人機後，美國差點要空襲伊朗，計劃最終被特朗普臨時中止。這次有了特朗普「子彈上膛」的表示，局勢瞬即熾熱升温。

美國正面臨一個困難的選擇：面對一個能震盪全球石油供應鍊的暴行，美國不可能坐視不理，這與單純試射導彈落入海中的朝鮮有極大分別。

但向德黑蘭政府開戰將進一步令波斯灣局勢陷入混亂，儘管外界相信美國不會向伊朗發動大規模攻勢，但任何「懲罰」均可惹來德黑蘭政府的激烈回應。伊朗革命衛隊已聲言準備好進行「全面的戰爭」。

美國國務院前顧問米勒（Aaron David Miller）認為，這沒有一個很好的答案，美國不可能不作回應，但又要以不讓事態升級的情況下作懲罰攻擊：「因此答案就是無答案」。

美國有官員發放衛星圖片，說明攻擊不可能來自也門，而是來自伊朗。（美聯社）

伊朗最高精神領袖哈梅內伊是其中一名與美國對立，在伊朗中有強大影響力的角色。（Getty Images）

不只美國 伊朗也有好戰的鷹派

若美國向伊朗實施懲罰攻擊如空襲，那將與6月一眾美國鷹派所渴望的開戰結果無異。特朗普希望遠離戰事，雖向伊朗施壓但仍打開談判大門，現在發生一椿可以成為發動戰爭的事件，到底是誰的「陰謀」？

在陷入陰謀論之前，需特別點不只美國，伊朗本身也有「好戰的鷹派」，他們抗拒向西方開放的政策，反對實用主義者的總統魯哈尼，美伊關係緊張對他們有利。

路透社引述一名伊朗官員指出，美伊衝突不只會對伊朗造成打擊，對波斯灣國家均會造成傷害。官員並無特別指出誰希望發生衝突，報道指出長期主張與美國對立，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）會是一個具大障礙。

報道另一名伊朗官員表示：「伊朗可從事件中得益，因為油價會因此上升。」「美國需要接受他們的失敗，因美國的施壓和針對我們的譴責，無法為區內帶來和平。」