約翰遜落跑缺席聯合記者會　丟下盧森堡首相一人

英國首相約翰遜9月16日前往盧森堡，與首相貝泰爾會面。但在兩人會面後約翰遜臨時缺席聯合記者會，留下空講台。貝泰爾斥責約翰遜把脱歐困局責任歸咎歐盟，並稱歐盟不會貿然允許脱歐再延期。

約翰遜缺席聯合記者會，盧森堡首相貝泰爾決定不留餘地斥責英國在脱歐上的態度。（Reuters）

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約翰遜9月16日前往盧森堡與首相貝泰爾（Xavier Bettel）會面，兩人會談後原定出席聯合記者會，但因約翰遜不滿盧森堡未有安排記者會移往沒有示威者的位置，決定臨時缺席聯合記者會。

結果聯合記者會只剩下貝泰爾一人，貝泰爾以嚴厲的措辭，斥責約翰遜把脱歐困局責任歸咎歐盟，把歐盟「搞得像個惡人」。

「我要重申去年11月的脱歐協議，得到了歐盟27國所接受，亦得英國前政府所接受……既然英國已接受這項協議，若果國會無法通過，那是英國自身的問題，別把問題推在歐盟任何一員身上。」

貝泰爾又指出歐盟不會貿然允許脱歐再延期，並稱若然約翰遜反對舊協議，那就需要約翰遜提出更具體、可立法並執行的文件，而不是口惠而不實的建議。

在記者會場的圍欄外，有反對脱歐的示威者，在約翰遜現身時喝倒彩。（Reuters）

稱多次要求轉移場地未果

英國首相府其後發聲明，形容會面有建設性，表示雙方同意加強談判溝通，並重申約翰遜不會要求延長脱歐限期。

至於為何約翰遜缺席聯合記者會，英國《太陽報》引述首相府消息指，英國多次要求盧森堡轉移記者會場地但不獲理會。記者會被安排在盧森堡首相府前舉行，外邊有反對脱歐的示威者沿途喝倒彩。

同日較早前約翰遜在盧森堡與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，兩人共晉工作午餐。歐盟表示，英國至今仍未提出任何可行的方案，取代具爭議的北愛爾蘭邊境補底方案。