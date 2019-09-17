日本突然提議致韓國恐慌　國際會議上日韓再度互開炮

此前日本稱要把含有福島第一核電站放射性物質的污染水排入大海，嚇壞了韓國。日前，韓國再次在國際會議上對日本提出質疑，而日本加以駁斥，日韓口水仗再度上演。

綜合日本時事通信社、富士電視台報道，國際原子能機構（IAEA）大會當地時間9月16日在奧地利維也納舉行。韓國科技資訊通信部第一次官（副部長）文美玉在大會上，再次提及了對福島核污染水的處理問題，稱：「福島污染水處理問題至今沒有得到解決，整個世界都對此恐懼且不安。」據悉，韓方在大會上演講的前半段，一直在談日本核污染水處理問題。

日本科學技術擔當大臣竹本直一代表日方發言。他稱：「關於核污染水處理問題，我們也收到了一些毫無科學依據，也不符合事實的批評。我們強烈希望此事能公正理性地進行討論。」雖未指名道姓點出韓國，但明顯是在回應韓國擔憂污染水排入大海的言論。

日本官員此前稱要將福島核電站污水排向大海，引發韓國恐慌。（VCG）

竹本直一還提及了日本產的食品，稱：「有些國家和地區不以科學依據為基礎而進行進口管制，這就是阻礙（福島）受災地的復興發展。」竹本直一要求相關國家和地區撤銷管制。

日方稱，排放核污染水一事日本政府還在商討，現在什麼都沒有決定。而韓國一直稱日本要把污染水排放進海洋，這完全不是事實，我們不接受。

因日本此前貿易制裁韓國，日韓關係不斷惡化，日韓已不是第一次在國際性會議上針鋒相對。據韓媒稱，8月初在中國北京舉行的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）部長級會議上，韓方控訴日本對韓製裁的不正當性，要求與日方進行對話，但遭到拒絕。對此，據日本《朝日新聞》報道，參加該會議的時任日本經濟產業大臣世耕弘成在會後的記者會上稱，韓方在會議期間兩次就出口限令發言，指控日本的行為違反自由貿易。

9月10日，日本時任環境大臣原田義昭在記者會上，就「福島第一核電站內核污染水處理問題」進行表態，稱「考慮過各種方案，但除了將核污染水排入大海，別無他法」。

此言一出，嚇壞了近鄰韓國。韓媒9月11日報道稱：「（核污染水）一旦傾入大海中，200天後就會流入濟州島，280天後抵達韓國東海岸，一年過後整個韓國東部海域將受到相關污染。」韓媒表示，除了韓國，中國、俄羅斯、美國西部海岸也會受到直接影響。實際上，所有與太平洋相連的臨海國家屆時都將受到污染水影響，亟待國際社會共同應對。

目前，韓國已致函國際原子能機構，提出了關於排放核污染水進大海對環境影響的擔憂。