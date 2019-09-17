土俄伊領袖會面　尋求緩和敘利亞伊德利卜緊張局勢

土耳其總統埃爾多安、俄羅斯總統普京和伊朗總統魯哈尼9月16日於土耳其安卡拉會面，尋求緩和敘利亞伊德利卜緊張局勢，並即將組成憲法委員會，重新擬定敘利亞憲法。

土耳其總統埃爾多安、俄羅斯總統普京和伊朗總統魯哈尼9月16日於土耳其安卡拉會面。（AP）

土耳其、俄羅斯和伊朗領袖於聯合聲明提到，伊德利卜省（Idlib）內和附近人道情況面臨進一步惡化的風險已響起警號，同意採取「具體措施」阻止違反三國早前談判得出的協議。埃爾多安（Tayyip Erdogan）指，三國領袖均同意需透過政治方法結束敘利亞危機。

埃爾多安透露，三國對憲法委員會最後一名成員人選達成共識，形容組成委員會的小問題已經解決。三國領袖未有提到委員會開始工作的時間框架，普京指，目前仍需制定程序規則。

三國領袖對部份議題仍存分歧。普京表示，擔心敘利亞東北局勢，認為當地ISIS勢力開始冒起。不過埃爾多安則指，當地唯一的威脅是來自庫爾德武裝份子。

埃爾多安特別關注於敘利亞北部設置安全區，安置最多300萬難民。惟普京和魯哈尼（Hassan Rouhani）未有回應有關計劃，聯合聲明亦未有提及。魯哈尼於會面前表示，外交是唯一的解決方法，並呼籲美國即時從敘利亞東北部撤軍。

敘利亞內戰持續逾八年。俄羅斯和伊朗支持敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），而土耳其、美國、歐洲和阿拉伯盟友則分別支持不同派別的叛軍。