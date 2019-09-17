中美貿易戰持續之際李克強訪俄　俄專家對中國提要求

中國國務院總理李克強9月16日開始訪問俄羅斯，進一步深化中俄經貿合作。但是俄羅斯專家稱，俄羅斯對中國有一定的失望情緒。

俄羅斯衛星網9月17日報道，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）將於9月17日在聖彼得堡與中國國務院總理李克強磋商兩國經貿合作，探討具有發展前景的領域。

值得一提是，李克強這次訪俄的背景是中美貿易戰仍在繼續和升級，中國想要加強與俄羅斯的合作，抵消貿易戰的影響。

香港《南華早報》9月17日報道稱，李克強希望通過與俄羅斯的農業協議來對衝美國貿易戰的影響。

但是專家指出，李克強可能會發現，面對西方的持續制裁，俄羅斯在經濟上想要從中國獲得更多東西。

報道稱，雖然中俄經濟關係不斷發展，但是專家們說，俄羅斯近年來從中國獲得的金融資源和投資少於它的預期。

俄羅斯遠東聯邦大學的國際政治專家盧金（Artyom Lukin）說，俄羅斯對中國有很高的期待，他們尤其希望中國的投資能夠湧入俄羅斯和遠東地區。但是，到目前為止，俄羅斯沒有看到多少中國的投資。

報道稱，在李克強訪問期間，中國可能會敦促俄羅斯向其出口更多的代替產品，例如大豆，在中美貿易戰中，大豆被加徵了關税。

但是盧金說，如果中國想要從俄羅斯獲得更多的大豆和其他重要商品，必須準備在俄羅斯進行大規模投資。俄羅斯需要大量的中國投資，尤其是在交通基礎設施上。

報道稱，美國2014年因為俄羅斯吞併克里米亞而對俄實施了嚴厲制裁。芬蘭國際問題研究所歐盟東部鄰國和俄羅斯項目主任摩西斯（Arkady Moshes）說，在經濟困難的這些年，俄羅斯希望從北京獲得更多的貸款。「你能夠感受到俄羅斯一定的失望，5年前，人們就期待更多。」他還說：「政治在這裏，但是俄羅斯顯然想要獲得更多的資金，也有可能獲得更多的技術，但是這沒有發生。」

據悉，中美貿易戰爆發後，中國減少從美國購買農產品，轉向俄羅斯。對於中美貿易戰，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月份曾表態說，俄羅斯心向着戰略伙伴中國，但是沒有理由去介入中美談判進程。「在這種情況下，我們的心向着我們的戰略伙伴，這毫無疑問。」