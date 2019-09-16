訪俄前夕　李克強接受俄媒採訪談中俄敏感問題

由於非法砍伐和非法出口木材問題盛行，俄羅斯一位高官提議全面禁止對華木材出口。中國國務院總理李克強在訪俄前夕接受媒體採訪時，也談到了此事。

2019年9月15日，在對俄羅斯聯邦進行正式訪問並舉行中俄總理第24次定期會晤前夕，李克強接受了俄羅斯塔斯社書面採訪。

據悉，李克強將於9月16日至18日對俄羅斯進行正式訪問並舉行中俄總理第24次定期會晤。

在採訪中，塔斯社記者問：「不久前，俄當局對俄東部地區大規模非法砍伐森林表示擔憂。俄自然資源部長建議吸納中方一起來解決這個問題，您認為可否成立恢復俄境內森林的聯合投資項目？」

對此，李克強回應說：「中國高度重視生態文明建設，正在加強污染防治和生態建設，大力推動綠色發展。我們堅決支持俄方整頓本國林業開發秩序，打擊非法砍伐現象和不法分子，也願意與俄方分享中方的經驗和做法。」

李克強還說，近年來，中俄林業投資合作發展迅速，已經成為雙邊經貿合作中最具發展潛力的重要領域之一，兩國企業與人民都從中獲得巨大收益。中國企業在俄林業投資累計已超過30億美元，為當地創造了大量就業崗位。「我們將繼續鼓勵有條件、有能力、信譽好的企業對俄羅斯林業，特別是林業加工領域合法合規地開展投資經營，支持雙方企業在森林培育、林地補種等方面平等互利地進行開發保護，推動中俄林業合作提質升級。同時也希望俄方能為兩國企業的投資合作創造更加開放、穩定和可預期的環境，切實保障企業的合法權益。」

據悉，俄羅斯自然資源與生態部部長科貝爾金（Dmitry Kobylkin）8月15日在接受《新聞報》採訪時表示，如果北京方面不參與解決在俄羅斯境內非法砍伐森林的問題，俄羅斯可能徹底禁止向中國出口木材。

科貝爾金強調稱，正在與中國同仁展開嚴肅的工作，他親自請求中國同仁的執法機構參與解決「黑伐木工」的問題。

此前，在2018年11月7日上議院聯邦委員會所舉行的一次會議上，科貝爾金也曾威脅說，中國是俄羅斯木材的主要出口市場，如果中國不配合俄羅斯在木材採伐領域整頓秩序和滿足俄羅斯的要求，俄羅斯有可能全面禁止向中國出口木材。

科貝爾金表示，他在會晤中國高官時警告說，中國現在需要木材，那就應該幫助俄羅斯重新恢復森林植被資源，中國應該自掏腰包出錢在俄羅斯境內為俄羅斯興建10個至20個樹苗繁育設施，否則，至少可能暫時停止向中國出口木材。

不過，俄羅斯工貿部長曼圖羅夫（Denis Manturov）8月19日接受採訪時指出，了解科貝爾金的提議，也同樣關心合理利用俄羅斯森林資源的問題。「但我不認為需要立即就全面禁止對華木材出口做決定。」

曼圖羅夫強調，「中國現在是俄羅斯的主要經貿夥伴，且我們計劃增加雙邊貿易額。因此只要不是非此不可，就不適宜採取任何進出口限制措施，對木材也是一樣。」 非法砍伐的問題是俄羅斯國內問題，需要地方政府與執法機關共同關注解決。

俄羅斯最大的林業工業企業之一謝格扎集團（Segezha Group）總裁沙莫林（Mikhail Shamolin）9月份在東方經濟論壇期間接受衛星通訊社採訪時表示，完全禁止俄羅斯木材向中國出口不利於俄羅斯林業的發展，但非法出口木材必須堅決制止。

沙莫林稱：「根據我們的評估，每年有超過100萬立方米的俄羅斯木材非法出口到中國，甚至可能達到150萬至200萬立方米。這些逃税出口對合法出口產生了負面影響，對交通網絡造成了壓力。因此，我們不是主張禁止合法出口，而是禁止非法出口。」