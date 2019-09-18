博爾頓繼任者或將揭曉　特朗普給出五人候選名單

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）被解僱後，其繼任者成為關注焦點。據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）在9月17日透露了一份5人候選名單。

9月10日，特朗普通過推特宣布解僱博爾頓（右）。（AFP）

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普9月17日計劃前往加利福尼亞州進行為期兩天的籌款之旅，出發前談及博爾頓繼任者，他向媒體記者分別透露了5個名字：曾任美國國家安全委員會負責人的弗萊茨（Fred Fleitz）、前副國安顧問沃德爾（Ric Waddell）、能源部負責核安全的副部長戈登-哈格蒂（Lisa Gordon-Hagerty）、美國副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）以及美國務院分管人質事務的特使奧布萊恩（Robert O'Brien）。

特朗普透露的5人候選名單中，他尤其對凱洛格讚賞有加。「我愛凱洛格。他從一開始就和我在一起（工作），」特朗普又強調一遍說，「他很好。」此外，特朗普同時也表達了對沃德爾的喜愛。

在博爾頓離任後，特朗普一度表示，有多達15名候選人角逐這一職位，「很多人想要這份工作。這是一份很棒的工作。和特朗普一起工作很有趣。」

9月10日，博爾頓成為被總統特朗普「推特（Twitter）解僱」的最新一人。外界傳出美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有可能接替博爾頓的消息。據美國有線電視新聞網（CNN）9月12日報道稱，就在特朗普解僱博爾頓僅1天後，政府官員已經開始討論讓蓬佩奧接替博爾頓工作的可能性。

不過，特朗普12日出面對此予以否認，「不，我不會給蓬佩奧第二個頭銜。我認為他很棒。但我和蓬佩奧談過這個問題，他做出了決定——我和他相處得很好，」特朗普繼續說， 「我們有很多相同的觀點，也有一些不同的觀點，他喜歡有人和他在一起工作。」

外界有預測稱，特朗普將挑選一位行事低調、更努力與國家安全團隊其他成員保持良好關係的人選。而特朗普解僱博爾頓的原因被指就是與自己政見不合，《紐約時報》指出，特朗普與博爾頓在就處理對伊朗、朝鮮，及最新對阿富汗等外交問題上存在嚴重意見分歧。