日本福島核污水儲水缸即將爆滿　大阪市長提議排出大阪灣

日本福島核電廠於2011年的大地震受到破壞，善後工作產生大量核污水，儲水缸亦即將爆滿。大阪市市長松井一郎和大阪府知事吉村洋文9月17日分別提出將污水排出大阪灣，前提是要確保不會破壞環境。

松井表示，有必要由整個國家負責排放不會破壞環境的東西，並指如果將核污水運往大阪，或能於大阪排放。他期望，首先組建科學專家團隊驗證核污水，確定核污水的輻射相等或低於正常水平。他還表示，如果能確認沒有影響，未必需要獲得附近地方政府的同意。

吉村於記者會上說：「不能假裝沒看見。若中央政府要求協助，則將予以配合。」他還稱，環境大臣小泉進次郎對於排放入海態度謹慎。

福島核電廠的善後工作產生逾百萬噸核污水。東京電力預計，儲水缸將於大約三年內爆滿。前環境大臣原田義昭指，屆時或要將污水排出大海。政府指，將含有氚的污水排出大海不會對人類構成任何健康風險。不過有關言論引起福島居民和當地漁業界不滿。

新上任的環境大臣小泉進次郎上周與福島官員會面，但對核污水的處置方法未有明確表態。小泉只表示，目前討論正在進行之中，並提到如果有機會見到松井市長，想聽聽對方的想法。小泉亦曾表明反核立場，主張關閉核電廠。