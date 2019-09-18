馬來西亞執政黨領袖安華：料2020年接任首相

馬來西亞執政黨領袖安華（Anwar Ibrahim）於2018年大選前與執政聯盟達成協議，將成為下任首相。安華9月18日接受彭博社訪問時表示，預計於2020年5月左右接棒出任首相。

被問到政權的移交會否於現任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）執政兩年後發生，安華透露，據了解交棒時間將會是5月左右，但無需太過計較確切的月份。他指，據理解，馬哈蒂爾將於適當的時候請辭。

有報道指，經濟事務部長阿兹敏阿里（Azmin Ali）或首相兒子穆赫里茲（Mukhriz Mahathir）或會出任下任首相。安華否認有關報道，並指無跡象顯示任何政黨有意提出其他人出任首相。他表示，不能阻止有野心的人，但指與自己無關，不論其他競爭對手是否具合法性。

安華亦提到最近印尼的大火，形容是生態戰。他認為，大火影響到數百萬馬來西亞人，並非小事，強調不論是馬來西亞、新加坡或者印尼都要擺出強硬姿態，要讓大公司為此負責，最少要承擔部份成本。他另外亦促請重新審視牽涉一馬弊案的東海岸銜接鐵路。

馬哈蒂爾於2018年的大選中，領導希望聯盟（Pakatan Harapan）打敗國民陣線（Barisan Nasional），之後出任首相，並承諾將於兩至三年後會把權力交給安華，但未有表明確實日期。安華當時因雞姦罪被判入獄5年，後來於2018年獲得特赦。