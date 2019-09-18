美國確認伊朗導彈襲沙特油廠　飛越伊拉克避監視

全球最大石油企業，沙特阿美兩處石油設施9月14日遭無人機襲擊，美國把矛頭指向伊朗，惟遭德黑蘭否認。多家媒體各自引述美方官員指出，當局認為攻擊來自伊朗西南部，低飛的巡航導彈及無人機為避開美軍監測，飛越伊拉克南部及科威特領空，才襲擊目標。

沙特阿美兩處石油設施9月14日遭無人機襲擊。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）9月18日報道，沙特及美國調查人員已非常可能確定，攻擊來自伊朗西南部、波斯灣的最北端，涉及逾20架無人機及巡航導彈。

報道引述消息人士指出，導彈飛越伊拉克南部並通過科威特領空，然後才到達目標。此舉是為了避免飛越波斯灣，因該處有美國和沙特的雷達系統。

英國廣播公司（BBC）引述美方高級官員指出，當時沙特的防空系統為防犯也門發動攻擊，向南瞄準，所以無法攔截來自北方的襲擊。

路透社引述三名美國官員形容，這次襲擊比原先所想的更複雜及精密。

全國廣播公司（NBC）報道，美軍將領周一在國家安全會議，向特朗普提交反制伊朗的可行軍事選項，包括空襲伊朗石油設施、導彈發射場、伊斯蘭革命衛隊據點，甚或發動網絡攻擊。但特朗普要求更多其他選項，不想與伊朗發生任何軍事衝突。

沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施9月14日遭無人機襲擊，沙特石油生產及出口受阻。胡塞武裝組織首先承認責任，但遭美國反駁，並把矛頭指向支持胡塞武裝組織的伊朗。

美國官員亦在翌日公開衛星圖片，說明擊襲不可能來自也門，反駁也門胡塞武裝組織承認責任的說法，並指出「所有證據都指向同一地方，伊朗需負上責任」。伊朗否認襲擊並警告美國，德黑蘭已準備全面開戰。