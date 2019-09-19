奧布萊恩獲任命為美國安顧問　曾任博爾頓副手　著書提防中俄

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文，宣布任命國務院特使奧布萊恩（Robert O'Brien）為新的國家安全顧問，為任內第四名擔任此位的官員。

出生於洛杉磯的奧布萊恩為當地法律公司Larson O'Brien的合夥創辦人之一，早年在聯合國安理會擔任法律工作，處理波斯灣戰爭期間有關伊拉克的問題。他2019年5月出任國務院人質事務特使，負責處理或協助被困於也門及敘利亞等地的美國公民，也到過瑞典監察歌手A$AP Rocky被指性侵的案件。

前總統小布殊（George W. Bush）至奧巴馬（Barack Obama）執政期間，領導阿富汗公私合作的司法改革。奧巴馬曾任命他擔任打擊走私古董及其他文物委員會的顧問；小布殊則任命他為美國駐聯合國代表，與時任駐聯合國大使博爾頓（John Bolton）合作。

批奧巴馬外交政策軟弱

他不時關注國際事務及美國外交政策，是論文合集《While America Slept》（暫譯：當美國睡着時）的作者。書中提倡是時候「喚醒美國人」，並批評奧巴馬應該中國和俄羅斯等勢力時採取綏靖和撤退的政策。

美聯社引述共和黨知情人士指出，奧布萊恩成為下任國安顧問人選時，有消息傳出熱門人選、伊朗事務特使胡克（Brian Hook）被指不夠強硬，可能遭鷹派反對；後來國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦提議人選之一的沙利文（John Sullivan）可能更適合擔任駐俄大使，因而令奧布萊恩的名字浮面。