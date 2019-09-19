中國軍方高層將訪日　首次就國防白皮書尋求日本理解

針對中國政府7月發佈的國防白皮書，中國軍方高層將於9月期間專程赴日，向日本政府解釋該份白皮書的內容。在極力指責美國導致地區不穩定的同時，北京旨在尋求日本對中國軍備提升加以理解。

據日本廣播協會（NHK）9月18日援引相關人士報道，中國政府時隔4年發佈國防白皮書，在指責美國軍事戰略損害世界穩定的同時，表明要進一步提高導彈等軍事武器的現代化水平。為此，中國軍方高層9月期間將訪問日本，首次直接向日本防衛省和外務省說明中國的國防政策。

中國指責「美國不負責任的行動是造成地區不穩定的原因」。據悉，中方將主張國防軍費的提升是為了應對美國插手的南海及台灣問題。

相關人士透露，自1998年中國開始發佈國防白皮書以來，這是中國首次赴日向日本進行說明。

熟悉中國對外戰略的專家指出：「（中國）利用外交手段指責美國，目的不是挑起兩國之間的對立，而是旨在形成國際社會與美國兩大格局。雖然中國專程向日方解釋國防白皮書值得肯定，但中國的國防政策在透明性上依然存在不足，有必要持續關注。」

北京時間7月24日，中國政府向媒體展示國防白皮書。（新華社）

北京時間7月24日，中國政府發佈了《新時代的中國國防》白皮書，這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書。

白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等6個章節。

中國在白皮書的開篇就點名批評美國，稱美國調整國家安全戰略和國防戰略，奉行單邊主義政策，挑起和加劇大國競爭，大幅增加軍費投入，加快提升核、太空、網絡、導彈防禦等領域能力，損害全球戰略穩定。

白皮書首次將中國國防費與位居世界前列的國家進行國際比較，並從三個維度說明中國國防費用增長的合理性以及適度性。

值得關注的是，白皮書首次寫入了解放軍的主戰裝備型號。這些主戰裝備包括15式坦克、052D驅逐艦，殲-20戰鬥機、 東風-26中遠程彈道導彈。這分別代表了解放軍陸、海、空以及火箭軍的主戰裝備。白皮書表示，「加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術裝備為骨幹的武器裝備體系。」