印度第一屆放屁大賽　放得最久最「動聽」者勝　逾百人報名

放屁是一種正常的生理現象，但在公共場所放屁，仍有點尷尬。然而印度蘇拉特市本週末將舉行第一屆「放屁大賽」（What The Fart, WTF），向民眾提倡應該輕鬆看待放屁這件事，只要拿下「屁王第一名」，就有機會奪得最高獎金1萬5千印度盧比（約港幣1646元）。

根據《印度斯坦時報》報道，當地居民Yatin Sangoi和Mul Sanghvi近日在網路發起「放屁大賽」，比賽分為「最久」、「最大聲」、「最悦耳」三大評測項目，每位參賽者有60秒能醖釀釋放，最終在擔任評審的喜劇演員及當地醫師評選下，選出3位優勝者。

至於為什麼想舉辦這項比賽，主辦人Yatin Sangoi回憶：「25天前我在和家人一起看電影時，我放了一聲超響亮的屁，結果被全家人嘲笑。我當時就想，如果有放屁的比賽，我應該是冠軍。」

Yatin Sangoi進一步解釋，30年前如果在公共場合放屁，大家會覺得這是很自然的事，但現在卻是一個被社會厭惡的行為。「放屁不應該感到羞恥！」Yatin Sangoi說，想藉由這個比賽，使放屁的行為正常化。

根據活動海報指出，比賽將在本月22日舉辦，主辦方表示，贏家將獲得冠軍獎杯，甚至會獲得5千印度盧比至最高1萬5千印度盧比。消息一出，已經有逾百位民眾躍躍欲試，等着把獎杯抱回家。

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