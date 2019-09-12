32歲印度男喬裝成81歲老翁持假護照赴美　安檢識破全因身上這特徵

隸屬印度中央武裝警察部隊的「中央產業安全部隊」（CISF）表示，9月9日晚間在新德里機場逮捕一名32歲男子，他喬裝成81歲老翁，持假護照欲搭機赴美，但在安全檢查時被識破。

據報道，這名男子自稱叫辛格（Amrick Singh），他穿戴白色頭巾、長袍和長褲，戴着超大眼鏡，喬裝成81歲老翁，坐在輪椅上由機場人員推到安檢關卡。

男子自稱辛格（Amrick Singh），他喬裝成81歲老翁，坐在輪椅上由機場人員推到安檢關卡。（Twitter@SinghPramod2784）

CISF高級官員基紹爾（Shrikant Kishore）指出：「他裝作很老、很虛弱的樣子。」安檢人員注意到辛格，要求他站起來接受掃描檢查，辛格推稱他站不起來。安檢人員表示可協助他站立，辛格只好照做。

接着安檢人員注意到，辛格的頭髮和鬍子雖是白色，但根部是黑色的，皮膚也好的不像81歲長者，而且他一直迴避與安檢人員視線接觸。

辛格出示的護照顯示，他於1938年2月在德里出生，現年81歲。經過進一步查問，他坦承真實身分是32歲的帕特爾（Jayesh Patel），原本計劃持假護照搭深夜班機前往美國，事跡敗露後當場被捕。

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