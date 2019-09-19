新西蘭總理首訪日本鬧出尷尬　誤將日本說成中國

新西蘭總理阿德恩正在訪問日本，但是在訪日期間卻鬧出了尷尬，將日本說成了中國。

英國《衛報》9月19日報道，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）首次正式訪問日本鬧出尷尬的失禮，她將此歸咎於時差問題。

報道稱，阿德恩抵達日本後接受採訪。但在訪問一開始，她就將日本誤說成了中國。她說，這是「新西蘭與中國關係中令人難以置信的激動時刻——對不起，是與日本的關係。」

之後當被問到這次口誤時，阿德恩說將錯誤歸咎於時差。她說：「你知道，我一直處在旅途之中，我剛剛才抵達這裡。」

報道稱，阿德恩此次訪日是為了與日本首相安倍晉三討論貿易和旅遊問題。訪日之後，阿德恩將去紐約參加聯合國大會，並將在氣候行動大會上發表主旨演講。在紐約，阿德恩還將同美國總統特朗普（Donald Trump）首次舉行正式會晤。

新西蘭《先驅報》報道稱，雖然這次失誤情有可原，但是卻發生在一個尷尬的時間點。昨天（9月18日），新西蘭亞洲基金會還發布報告質疑說，新西蘭政府是否要讓與日本的關係弱化，將注意力轉向中國繁榮的市場。

其實在阿德恩之前，也有很多國際政要將日本說成中國。2019年4月份，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在會晤日本首相安倍晉三時，兩次將日本說成了中國，尷尬程度可想而知。

2019年4月28日，出訪加拿大的安倍晉三剛坐下，東道主杜魯多就表示，「很榮幸能接待安倍首相，歡迎他一年內第二次訪問加拿大，以及首次來到渥太華。恰逢加拿大和中國建交90周年之際……」

突然意識到好像哪裡不對，杜魯多支吾了一聲改口道，「呃，加拿大和日本。這是非常特別的時刻。」

但杜魯多顯然沒有吸取教訓。在日加兩國領導人的新聞發布會上，杜魯多感謝安倍在結束歐洲、美國訪問以及日本新天皇即位的忙碌時刻，抽空來訪加拿大，並主動與安倍握手。就在這打「感情牌」的關鍵時刻，杜魯多又將「日本」說成了「中國」。

2018年9月，英國威廉王子在參觀倫敦新開幕的日本文化之家的時候，也犯了這樣的一個錯誤，不小心把日本菜說成了中國菜。

當時威廉王子和在場的英國學生一起體驗如何使用筷子，他隨口問說，「 你們是不是常吃中國菜？」同桌的學生靜悄悄的還沒回答，威廉王子馬上改口，「對不起，我是說日本菜，你們常吃日本菜嗎？」

再往遠了說，2013年6月，時任法國總統奧朗德（François Hollande）在訪問日本時也犯了這麼個錯誤。

奧朗德在日本首相官邸與安倍晉三首相舉行了會談。在會後共同舉行的新聞發布會上，奧朗德原本希望就2013年1月發生的阿爾及利亞人質事件，向10名日本受害者的家屬和日本民眾表示深切同情，他卻用法語說道：「法國人民向中國人民表示慰問。」

雖然奧朗德並沒有意識到自己的講話有什麼不對，但現場女翻譯覺察到了這一口誤，在翻譯成日語時做了改正。

值得一提的是，由於歷史原因，中日關係就十分敏感。長期以來，日本一直對中國是俯視態度，但是2010年中國經濟超越日本，成為世界第二大經濟體之後，日本就一直在經歷一個痛苦的調整過程。