中美重啟談判中方釋善意 美證實中國代表團將訪美農業區

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）9月19日對記者稱，一個中國代表團將於下週，與美國官員一道訪問美國農業區，旨在在持續進行中的貿易談判中建立友好關係。

中國是美國大豆等農產品的重要買家。（VCG）

據英國路透社9月19日報道，珀杜說，中國代表團將想看看美國的農業生產，「我認為他們想建立友好關係。」

他說，這個中國代表團將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）一同前往，但是目前不清楚他們將具體前往哪些地區。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）19日稍早前報道稱，中國這個代表團由農業部副部長屈冬玉率領，將會見美國農業生產者，並計劃訪問蒙大拿州的博茲曼和內布拉斯加州的奧馬哈。

美國彭博社19日報道，珀杜表示，他不掌握此次訪問的任何更多細節，也不知道北京方面是否計劃在訪問期間宣布購買更多美國農產品。

美國商務部長羅斯19日重審，特朗普（Donald Trump）政府要求達成一項協議，使北京方面承諾進行廣泛而深入的經濟改革。

羅斯說，美方需要的是糾正嚴重的失衡，不僅是當前的貿易逆差，還有結構性失衡、市場準入障礙、對知識產權的不尊重、被迫的技術轉讓。「所以這比僅僅多買幾批大豆要複雜得多。」

中美副部長級貿易談判已經於9月19日上午啟動，據報道，會談將聚集農業問題。據英國路透社9月19日報道，在中國財政部副部長廖岷的率領下，由大約30名官員組成的中方代表團19日抵達白宮附近的美國貿易代表辦公室（USTR），出席定於19日上午9時開始的副部長級談判。美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）也代表美國抵達了現場。

知情人士透露，本輪會談可能主要集中在農業方面，包括美國要求中國大幅增加購買美國大豆和其他農產品。

消息人士稱，為期兩天的兩場談判將涉及農業問題，有關農業的會議所獲得的時間多的不成比例。