美情報官員告密　指特朗普曾向外國領袖「亂許承諾」

《華盛頓郵報》（Washington Post）9月19日引述兩名美國前官員指，一名情報機構官員告密，指控總統特朗普（Donald Trump）近月與一名外國領袖通電話時，向對方作出「令人憂慮」的承諾。特朗普批評有關報道是「假新聞」。

報道引述知情人士指，情報機構檢察總長阿特金森（Michael Atkinson）8月12日收到情報官員的投訴信件，閲後認為內容可靠，而且視之為「急切關注」事項，甚至到達要通知國會監督委員會的法律門檻。阿特金森兩周後知會署任國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire），惟報道指對方在諮詢司法部官員的法律意見後，決定放棄通知國會。

《紐約時報》引述兩名知情官員指出，阿特金森9月19日在閉門會議上向議員表示，投訴內容涉及多項行為。惟報道引述眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）成員指，阿特金森拒絕交代細節，又沒有透露特朗普是否被投訴的一員。美聯社引述一名議員稱，投訴是「基於一系列事件」。

眾院情報委員主朗指責司法部出錯

委員會主席希夫（Adam Schiff）在閉門會議結束後向記者表示，司法部錯誤詮釋有關阻止告密者信件上的法律，又指司法部在事件中扮演重要角色。他續指暫時未知投訴信的內容，也無法判斷白宮官員有否牽涉其中。隸屬民主黨的希夫表示，將尋求情報官員向國會披露投訴信的全部細節。

....Knowing all of this, is anybody dumb enough to believe that I would say something inappropriate with a foreign leader while on such a potentially 「heavily populated」 call. I would only do what is right anyway, and only do good for the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月19日

特朗普在Twitter反駁指有關報道是「假新聞」，指理解自己與外國領袖通電話時，會被美國不同部門甚或其他國家的人員聆聽，但即便如此，仍然有「笨蛋」相信他會在一個「可能有如此多人」的對話上，向外國領袖說一些不合適的說話。他續指，自己只會做對的事，做對美國好的事。

現時尚不清楚告密者所指的外國領袖身份，也不知特朗普曾作過什麼承諾。根據白宮資料顯示，在告密者去信前5周，特朗普曾經最少與5名外國領袖接觸，包括在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani），曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，並收到朝鮮領袖金正恩的信件。