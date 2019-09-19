特朗普要發動「無傷亡」攻擊？　美國或再向伊朗發動網絡戰

沙特石油設施遇襲，美國把矛頭指向伊朗，兩國一度陷入開戰邊緣。儘管到了今天，危機仍未解除，但特朗普似乎想用「無傷亡」的方法懲罰伊朗：除準備公布新一輪制裁方案外，美國或將再向伊朗發動網絡攻擊，癱瘓伊朗設施。

特朗普稱除戰爭這終極方案外，還有很多選擇可回應伊朗的襲擊。（路透社）

美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普已準備多個選項回應伊朗襲擊沙特石油設施，其中包括發動網絡攻擊。發動網絡攻擊不會造成嚴重的人命傷亡，但仍足以傷害伊朗。

過去已曾攻擊伊朗

美國媒體過去在6月就曾報道，特朗普在叫停轟炸伊朗的計劃後，批准了美國對伊朗發動網絡攻擊，成功癱瘓伊朗一個資料庫。報道指伊朗革命軍使用該資料庫策劃油輪襲擊，相信攻擊令停止了伊朗的攻擊計劃，並迫使當局花時間重建資料庫。

過去美國亦被指曾對伊朗發動攻擊，如2010年名為「震網」（Stuxnet）的病毒就成功入侵了伊朗多部電腦，令製造濃縮鈾的離心機自毀，迫使伊朗推遲核計劃。因病毒被設計成只針對特定工業電腦，程序極其複雜，不可能是一般黑客所為。因此被懷疑是美國及以色列聯合發動的網絡攻擊，惟至今未有組織對攻擊承認責任。

在6月美國網絡攻擊消息公開後，伊朗否認美國攻擊成功，並表示攻擊對伊朗無任何影響。（路透社）

同一網絡攻擊使用次數有限

使用網絡攻擊和傳統武器不同，同一種攻擊使用次數有限，甚至只能使用一次。網絡攻擊一般依賴尋找現有程式漏洞，意味只要堵塞漏洞便無法使用。而且因世界使用的程式都一樣（如很多人都使用同一個微軟作業系統），使用一個漏洞攻擊一個國家，會意味失去同一漏洞攻擊其他國家的機會。

因此網絡攻擊雖然破壞力大，但同樣有相當限制。美國國防大學教授，前網絡網戰司令部顧問布朗（Gary Brown）表示：「要尋找一個漏洞攻擊可能花不少時間，而且只要成功進入系統並刪除一件東西，那個漏洞就基本不能再用。」「不過既然有能力取得訪問權限，就早晚要採取行動使用它。」