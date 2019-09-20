談判開始中美互相釋放善意 兩國被指接近達成臨時協議

中美談判9月19日在華盛頓開始，兩國互相釋放善意。經歷了多輪談判，中美被指接近達成一份臨時協議。

綜合媒體9月19日報道，中國財政部副部長廖岷率領了一個大約有30名中國官員的團隊訪美，於19日早上開始在美國貿易代表辦公室與美方官員會晤。美方官員將由美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率領。

據路透社透露，在19日和20日為期兩天的談判期間，有兩場談判會議涉及農業問題，還有一場談判則專門討論知識產權保護、強迫技術轉讓問題。

據悉，這次會晤是為了給10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。中國國務院副總理劉鶴將於10月初赴美談判，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行第13輪談判，姆努欽說這次談判對中美能否達成協議至關重要。

在這次談判開始之際，兩國也互相釋放了善意。據彭博社9月19日報道，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）9月19日說，中國官員下週將訪問美國農場，作為「建立友好關係」努力的一部分。珀杜並沒有提供這次訪問的更過細節，他也不知道在訪問期間，北京是否計劃宣布購買更多的美國農產品。

與此同時，《政治報》網站19日報道，美國政府將於20日在《聯邦公報》發佈三份通知，將聖誕樹等商品排除出2,500億美元商品的徵税清單。

此外，據香港《南華早報》9月19日報道，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲說，目前兩國已接近達成一項臨時協議，中方的底線是美國不再加徵任何新的關税。

早前，美國《政治報》網站9月12日報道稱，一名消息人士說，雙方將討論一項潛在的初步協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

據悉，在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是美國總統特朗普9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議，但也會考慮臨時協議。