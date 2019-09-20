歐委會主席：10月31日前能夠達成英國脱歐協議

10月31日是英國脱歐的最後期限，雖然目前困難重重，但是歐盟委員會主席容克對英國脱歐表示樂觀。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）9月19日向在接受英國天空電視台採訪時表示，「我們能夠就英國退歐達成協議」。容克表示，無協議脱歐將產生「災難性後果」，並表示他正在「盡一切努力達成協議」。他還表示，只要「所有的目標都能實現」，他準備取消脱歐協議中的所謂「愛爾蘭後盾」條款。

容克在採訪中證實，英國首相約翰遜（Boris Johnson）向他遞交了文件，概述了英國新退歐協議的草案。然而，容克表示，他尚未閲讀這些已於18日深夜送達的文件。

現年64歲的容克曾擔任盧森堡首相近20年，五年前成為歐盟委員會主席。他的任期將於10月31日結束，也就是英國決定離開歐盟的當日。

本週早些時候，容克在盧森堡會見了英國首相約翰遜，這是自約翰遜接任唐寧街10號以來兩人首次會面。容克表示:「我與約翰遜進行了一次相當積極的會晤。我認為我們可以達成協議。我正在盡一切努力達成協議，因為我不喜歡不達成協議的英國脱歐方式，我認為這至少會在一年內造成災難性的後果。我們做好了不達成協議的準備，我希望英國也做好了準備——但我不太確定（他們是否這麼做了）。」

當被問及是否收到英國政府的提案時，他說提案「昨天晚上」就到了，但他還沒有機會閲讀。但他補充稱，他曾與約翰遜通電話，「但雙方未曾討論過英國提案的內容」。

容克向天空新聞確認，他現在準備解決這一有爭議的「愛爾蘭後盾」問題，旨在防止愛爾蘭和英國北愛爾蘭地區出現硬邊界，但外界批評這可能使得英國在脱歐後仍藉此享受到歐盟的諸多優惠條款。

容克同意，協議將圍繞北愛爾蘭將遵守歐盟食品和農業規定的思路達成，其它檢查將在邊境以外進行。「這是達成協議的基礎。這是一個起點，也是一個終點。內部市場必須保持完整。」

據悉，英國的新提議將圍繞一系列被稱為「替代安排」的設想展開，這些設想旨在提供一系列單獨的擔保，讓布魯塞爾和倫敦的政界人士感到滿意，同時避免在邊境建設基礎設施。

容克表示:「我前幾天要求首相就所謂的替代安排提出具體建議，使我們和英國能夠實現解決愛爾蘭後盾問題的主要目標。」

當被問及這是否意味着可以避免愛爾蘭出現硬邊界時，他回答說:「如果所有目標都實現了，那麼我們就不需要愛爾蘭出現硬邊界。這是一種保證，而不是目標本身。」

他仍然對在離任前達成協議抱有希望。容克表示:「英國將退出歐盟。」

2019年4月，歐盟正式同意英方請求，將脱歐最終日期延長至10月31日。7月英國新首相約翰遜上任以來，在「脱歐」問題上立場鮮明、態度強硬，他反覆強調，無論以何種方式，將帶領英國在10月31日前脱歐。但是他的脱歐計劃受到了英國議會的阻撓。

英國議會通過了阻止無協議脱歐法案，根據該法案，若在10月19日之前，議會仍未通過脱歐協議或同意無協議脱歐，約翰遜必須要求歐盟把脱歐期限從10月31日至明年1月31日。