美國驅逐兩名古巴駐聯合國外交官

美國政府9月19日宣布，驅逐兩名古巴駐聯合國的外交官，指他們在當地進行企圖危害美國國家安全的行為，並限制其他準備到紐約出席聯合國年度大會的古巴官員的行動。此舉惹來古巴方面不滿，亦為兩國關係帶來不明朗因素。

美國和古巴關係在奧巴馬執政時期有回暖跡象，但特朗普2017年上台後，情況急轉直落。再加上華府駐古巴哈雲那大使館懷疑遭受「神秘音波」攻擊事件，兩國關係猶如重回冷戰時期。（Reuters）

美國國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）在聲明中提到有關原因，稱該兩名古巴駐聯合國外交官濫用居住權，以及企圖進行對美國產生影響的行動。不過聲明沒有披露涉事人士身分或指控內容。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在Twitter留言，批評美國的行為「沒有道理」，形容對兩名人士採取不符合他們外交地位行動的指控是一種粗俗的誹謗，更指驅逐的目的是引起外交矛盾，導致雙方的大使館關閉，進一步收緊封鎖和製造兩國緊張關係。

美國自特朗普（Donald Trump）2017年上台後，一改奧巴馬（Barack Obama）對古巴比較開放的政策，華府駐古巴哈瓦那（Havana）大使館受到「神秘聲波」騷擾後，決定驅逐15名古巴外交人員出境。另外特朗普亦不滿古巴繼續支持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權。

至於「神秘聲波」的疑團，英國《衛報》19日報道，一個加拿大政府委託的研究報告顯示，多名美國及加拿大駐哈瓦那大使館職員可能是受到滅蚊劑影響而導致出現不適情況。