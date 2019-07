美國駐古巴大使館職員患怪病　研究發現腦掃瞄異常

美國駐古巴大使館職員接連感到不適,但一直未知原因。美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)研究員7月23日於《美國醫學會雜誌》(Journal of the American Medical Association )刊出最新研究,發現有關職員的腦掃瞄出現異常。