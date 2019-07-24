美國駐古巴大使館職員患怪病　研究發現腦掃瞄異常

美國駐古巴大使館職員接連感到不適，但一直未知原因。美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究員7月23日於《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association ）刊出最新研究，發現有關職員的腦掃瞄出現異常。

研究員在2017年7月至2018年6月期間，為40名病人，包括23名男士和17名女士，進行磁力共振掃瞄（MRI），再將結果與另外48名成人的腦掃瞄作對比，發現患者在腦結構和功能連接上有異常，尤其是在小腦部份。

研究作者、賓夕法尼亞大學放射系教授維爾馬（Ragini Verma）指，兩者間的差異「當下令人相當瞠目結舌」。她説：「病人大多有特定症狀，有臨牀上的反常，且都能反映在掃描影像之中。」

維爾馬和她的同僚表示，患者的腦部模式能否直接解釋成有意義的健康問題，目前還不清楚。21名古巴使館工作人員最初接受磁力共振檢查時，影像並無異常現象。

古巴政府發聲明指，研究與先前其他研究結果不一致，不僅讓事態更加混亂，也無助於協助釐清外交官員罹病的原因。

美國國務院發言人則表示：「國務院得悉有關研究，也樂見醫學界就這件極其複雜的問題進行討論。」

美國前總統奧巴馬為改善美國與共產古巴間的雙邊關係，2016年重啟駐夏灣拿大使館，但隨後陸續傳出有20多名人員罹病，大部分員工已於2017年被撤回美國。

怪病症狀包含頭痛、耳鳴、失眠、注意力無法集中、記憶力出現問題、暈眩和失去平衡。

（綜合報道）