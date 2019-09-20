日本同意按世貿組織機制化解貿易糾紛　與韓國進行磋商

日本經濟產業大臣菅原一秀9月20日表示，對於日本收緊向韓國出口限制，東京願意與首爾進行磋商，同意應韓國要求，按世界貿易組織的機制調解。

韓國爆發多場反日示威。韓國要求禁止日本於2020年東京奧運升起旭日旗，指是日本殘暴戰爭歷史的象徵。有韓國民眾於集會撕掉旭日旗以示不滿。（AP）

菅原於記者會上指，雙方將透過外交渠道化解糾紛。外務大臣茂木敏充另外表示，暫時未有計劃與韓國外交部長會面。

韓國產業通商資源部同日指，日本向世界貿易組織（World Trade Organisation）表示，同意按韓國要求展開雙邊磋商，兩國將於短期內制定會面詳情，以及舉行時間和地點。

韓國11日正式向世貿組織提出申訴，指控日本對韓國收緊出口限制的做法不公而且毫無理據。如兩國未能於60日內於雙邊磋商收窄分歧，世貿組織的解決爭端機構（Dispute Settlement Body）將成立專家小組調查。

韓聯社引述專家指，預計專家小組需時約15個月才能得出首次裁決。由於其中一方或會提出上訴，整個申訴過程預計需時最多三年。

日本從7月起限制向韓國出口製造半導體、電視機和智能手機所必須的三種材料。外界均認為這次貿易戰是源於日韓有關第二次世界大戰勞工賠償問題的延續。韓國後來採取反制措施，將日本剔出貿易白名單。