斯里蘭卡呼聲最高總統候選人　若當選將恢復與中國關係

斯里蘭卡將在11月舉行總統大選，在野黨候選人拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）呼聲最高，他的顧問9月19日表示，拉賈帕克薩一旦當選，將與中國「恢復關係」。

拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）將參與11月的總統選舉（路透社）

拉賈帕克薩的顧問科霍納（Palitha Kohona）稱，「中國現在以異樣的眼光看待我們。當拉賈帕克薩成為總統… 他將糾正錯誤，恢復關係。」

他又指「我想大家本來的想法是，如果惹怒了中國，西方國家就會走向我們，並帶着無數的黃金上門... 但這從未實現過。」

西里塞納（Maithripala Sirisena）2019年5月曾訪華（Getty Images）

斯里蘭卡現任總統西里塞納（Maithripala Sirisena）2015年1月當選後，一度停止所有中國的投資計畫，指控這些計劃有貪污、定價過高及藐視政府程序的嫌疑。次年，他容許來自中國的投資計劃繼續，但雙方的外交關係仍然緊張。

至本週，西里塞納又指控一間中國承辦商貪污，引發風波。該承辦商在當地興建蓮花塔（Lotus Tower），是南亞最高的塔。中國則一再否認在斯里蘭卡有做出任何不當的事。

在11月的總統大選中，目前拉賈帕克薩是熱門候選人，他是前國防部長，兄長是屬於親華派的前總統。