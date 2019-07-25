斯里蘭卡向英國發動垃圾反擊戰　揭西方國家環保之名背後輸出廢物

斯里蘭卡海關接獲科倫坡港口人員舉報，指當地有111個由英國運抵而且發出惡臭的貨櫃，經調查後發現內藏有針筒和人體器官等醫療廢料。當局7月23日要求退還垃圾，但未獲英方確認接收。 自2018年起，中國拒絕接收來自外國的廢料，導致大量垃圾轉運至其他發展中國家，結果觸發連串「垃圾反擊戰」，情況讓各國家需要反思以環保名義向外地出口垃圾的做法。

斯里蘭卡垃圾：在這批載有垃圾的貨櫃中，部分藏有人體屍骸和器官，傳出陣陣惡臭。（AFP）

垃圾堆中藏人體器官 傳來惡臭

這批貨櫃藏有包括針筒、廢棄衣物、醫療廢物和塑膠，甚至還有太平間的人體屍骸。斯里蘭卡海關發言人賈亞拉特納（Sunil Jayaratne）向當地的《錫蘭每日鏡報》（Daily Mirror）表示，部分物料已經液化和腐爛至一個地步令他們無法檢驗，而這堆廢物不斷釋出惡臭。

據當地媒體報道，這批垃圾相信是2017年一名斯里蘭卡商人，以回收舊金屬為名，從英國進口241個貨櫃，當中有130箱被送到科倫坡自由貿易區，堆放至今。當局馬上採取行動，下令將111個貨櫃送回英國。惟英方表示，斯里蘭卡需證明垃圾由英國非法進口及無法確認進口商身份等條件，才會收回貨櫃。

斯里蘭卡垃圾：英國方面表示，斯里蘭卡需要證明垃圾由英國非法進口及無法確認進口商身份等，才願意收回貨櫃。（AFP）

中國拒收劣質垃圾 東南亞國家掀垃圾反擊戰

西方不少國家會以環保和回收的名義，將垃圾運送至其他較落後的國家，甚至視之為垃圾場。2018年，曾為「垃圾主要收購者」的中國起宣佈禁止進口廢塑膠和固體廢物等洋垃圾，令全球回收行業出現大震盪，並導致垃圾出口至其他發展中國家的數量激增，並觸發它們不滿。日益嚴重的垃圾問題，令這些國家也開始「反擊」。

菲律賓5月將69個貨櫃、共1500噸涉事垃圾通過貨輪運回加拿大，指這批垃圾都是被錯誤標籤為「回收塑料」，該國還向香港、韓國、日本和澳洲「遣反」垃圾；柬埔寨7月宣佈會將83個載有垃圾的貨櫃運回美國和加拿大，並強調該國不是垃圾筒；馬來西亞政府則早於2018年10月頒布禁令，暫時禁止進口大部分塑膠垃圾。

在中國及東南亞各地相繼收緊洋垃圾入口後，世界多國都面對自身垃圾無法出口，以致在當地堆積，各國仍需努力減少生產和加強監管垃圾進出口。

（綜合報道）