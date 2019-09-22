中美5月談判破裂內幕披露：美國要把中國經濟殖民化

中國前官員首次明確指出5月中美貿易協商當時美方提出的無理要求，並表示「這是要將中國經濟殖民化」，美國想要的是中國的「命」。

韓國《朝鮮日報》9月22日報道，中國前國家統計局局長李德水就2019年5月中美高級別貿易談判破裂一事表示，美國企圖將中國經濟殖民化。這是中國高層人士首次明確指出5月協商當時美方的要求。

李德水錶示，美國在5月協商當時要求中國修改國內法，並設立一個雙邊辦事處用於討論彙總過的經濟政策。除此之外，美國還提出若不滿意中國的經濟政策便制裁中國高科技企業及國營企業，並督促中國無條件開放金融市場。

李德水對此評價稱，美國妄圖要求中國放棄經濟主權，若中國簽署這個不平等條約，在經濟層面上中國將淪為美國的殖民地。也就是說，中美貿易戰只是美國試圖封鎖中國「一攬子」戰略中的第一步，中美不僅有貿易戰，以後還將爆發政治戰爭。

能解決的。但黃奇帆也同時表示，「中國的命也不是那麼好要的」。

例如，美國一系列的對例如華中興等中國電信設備製造企業制裁和關税政策恰恰為中國仍處在發展期的高科技企業打開了一個彎道超車的窗口期。自高通（Qualcomm）斷供華為後，華為立馬發佈了自己的芯片「備胎計劃」，自主研發芯片一躍成為華為的核心技術。

與此同時，對於失去50%營業額的高通來說，突然失去如此大的市場份額，面臨的壓力不言而喻。在芯片這樣的全球產業鏈和供應鏈體系中，龍頭老大幾乎都是美國企業。而美國總統特朗普（Donald Trump）現在的做法無疑是將美國龍頭企業辛辛苦苦經營一二十年的產業鏈打散。

美國前駐華大使馬克斯•博卡斯（Max Baucus）認為，美中目前處於一種「冷戰狀態」，比美國與蘇聯之間的冷戰更難解決，而美中紛爭的根源在於「彼此不信任」。