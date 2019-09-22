臨近簽約特朗普卻未遵守承諾　安倍250萬噸玉米白買了

美日最終版貿易協議正在商討過程中，但美國有意推翻此前對日本做出的承諾。

安倍晉三（左）承諾購買玉米解決美國玉米大量囤積的難題，但日本似乎沒得到什麼好處。（VCG）

美國與日本於8月25日宣布，兩國貿易談判已達成「原則協議」，雙方將於9月簽署正式文本。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月25日興奮地宣布，日本承諾從美國購買價值「數十億美元」的玉米。而日本首相安倍晉三則表示，「日本部分農產品受到害蟲影響，因此我們認為有必要對民間企業採取緊急措施提供支持，提前從美國購買玉米」，並未提及向特朗普做出的承諾。雙方的言語分歧也為特朗普「推翻承諾」埋下導火索。

韓國《亞洲經濟》9月22日報道指出，實際上，日本答應進口美國玉米是希望美國取消對日本車企收取額外費用的決定。特朗普多次揚言將對日本進口汽車及其零部件收取最高25%的額外費用。為避免特朗普兑現其徵税諾言，日本還曾承諾對美國加大投資。例如，日本於5月在美國投資400億美元興建工廠，讓日本車企在美國生產更多的汽車，以此來促進美國經濟和國內就業。

但這依然無法阻止特朗普反悔。美國政府於9月16日表示，已和日本達成一份初步貿易協議以化解美日貿易爭端，並打算未來幾周內正式簽署，但美國並未提及日本念念不忘的保證不對日本汽車加徵費用的承諾。

而日本也是察覺到了美國這種行徑，在雙方的商討過程中不斷強調只有先確定美國不會對日本汽車收取額外費用，才會同意敲定最終貿易協議。

值得一提的是，美國其實已經顯露出不想遵守承諾的迹象。9月6日，美國宣布對全球4大汽車製造巨頭展開反壟斷調查，其中就有日本汽車製造企業本田。