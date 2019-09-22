烏克蘭否認總統澤連斯基遭特朗普施壓查拜登子

美國總統特朗普被指多次向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登次子亨特的不當行為。特朗普與烏克蘭否認有關行為；拜登就促請當局徹查特朗普涉嫌濫權。

特朗普否認向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登次子亨特的不當行為。（AP）

《華爾街日報》引述情報人員告密，指特朗普7月在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，八次要求烏克蘭與他的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）合作調查亨特（Hunter Biden），收集拜登（Joe Biden）或亨特的黑材料。

消息人士指出，特朗普並沒有在對話中提及美國對烏克蘭的援助，認為特朗普沒有以報酬利誘。拜登批評事件是「明確的貪腐」，指特朗普將政府當作私人政治工具，濫權毫無底線。

特朗普21日在社交網站發文再次否認指控，並指事件是民主黨人編造資料保護自己人。

烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）同日否認特朗普曾在電話中向澤連斯基施壓，強調烏克蘭不會參與美國內政。

他又指兩國元首的對話是長時間、友好、涉及很多問題，並有權將通話內容保密。

亨特出任烏國天然氣公司Burisma集團董事，被指可能涉貪。《紐約時報》5月報道，拜登在出任副總統期間，涉曾要求烏克蘭當局把一名調查亨特生意交易的烏克蘭檢察官革職。