俄羅斯烏克蘭交換囚犯　合共70人獲釋回國

俄羅斯和烏克蘭9月7日交換囚犯，兩國派出客機分別於基輔和莫斯科接載囚犯回國，包括2018年11月被扣留的24名烏克蘭船員。這是自2014年俄羅斯入侵克里米克（Crimea）以來，兩國關係邁進的一步。

烏克蘭製片人先佐夫被指於克里米亞策動恐怖行為，於2015年被判監20年，被視為是烏克蘭在俄羅斯的頭號政治犯。先佐夫獲釋回國與女兒相擁。（AP）

俄羅斯總統普京5日表示，交換囚犯是邁向兩國關係正常化的一步。俄羅斯官員也指，釋放囚犯對改善氣氛尤其重要。兩國談判屬高度機密，雙方官員強調任何資訊外洩都會阻礙談判。

兩國合共交出70名囚犯。俄羅斯的名單包括2018年11月被扣留的24名烏克蘭船員和製片人先佐夫（Oleg Sentsov）、記者蘇先科（Roman Sushchenko）和極右社運人士Mykola Karpyuk和Stanislav Klykh等。

烏克蘭的名單中，最受注目的是烏克蘭東部分離武裝份子前指標官Volodymyr Tsemakh。他被指有份於2014年參與擊落馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17客機，5日獲烏克蘭法院批准保釋。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上台後，承諾將囚禁於俄羅斯的烏克蘭囚犯帶回家，並要結束東部的戰爭。他形容，交換囚犯是結束戰爭的第一步。