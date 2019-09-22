莫里森與特朗普「眉來眼去」　分析：澳靠攏美或面臨風險

澳洲總理莫里森開始對美國進行為期一週的訪問，受美國總統特朗普以國宴招待。特朗普將美澳關係形容為「牢不可破的紐帶」；莫里森則表明支持特朗普對華採取強硬態度。分析指出，夾在中美兩國之間的澳洲明顯向美方靠攏，可能對該國構成一定風險。

特朗普與莫里森「眉來眼去」

特朗普9月20日在聯合記者會上將美澳關係形容為「牢不可破的紐帶」，又表示：「我不是尋求與中國達成部分協議（partial deal）。我尋求一個完整協議（complete deal）。」

同場的莫里森（Scott Morrison）在特朗普演講結束時，莫里森先生對他說：「謝謝，夥計。」他又支持美國推動中國進行改革，並向特朗普指：「您找不到比澳洲更堅定的朋友，更好的伴侶。」

莫里森又表示，支持美國推動中國進行改革，這些問題包括經常侵犯外國公司的知識產權。他說：「我們需要確保我們所有人都在公平競爭。」他又指「中國不能有特權。」

美國總統特朗普以國宴招待莫里森。這是特朗普就任以來第二次舉行國宴。（AP）

澳洲向美國靠攏

分析指出，澳洲與美國的盟友關係一直悄然進行，但莫里森卻是明顯是向美國靠攏，聲言反對中國。這種立場由莫里森2018年接任總理後，在圍堵華為5G建設，以及抗衡中國一帶可見一斑。

前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）與莫里森的做法形成對比。前者在任時，亦試圖緩和澳中關係，曾提出「中國重啟」。

外界將關注莫里森這種對華的強硬立場，以及澳洲在中美貿易戰的作用。

分析相信，澳洲夾在中美兩個巨人之間，處理會很艱難。（AP）

澳洲的風險

分析指出，莫里森這種取態對澳洲不無風險，並認為這種美澳共同利益的親密只在表面上，而特朗普亦並非澳洲的最好朋友。

澳洲是少數與美國具有貿易順差的國家之一，所以未被特朗普盯上。但該國與美國在國際及國內經濟政策上均存在差異。

澳洲作為一個小型開放經濟體，很大程度上依賴與大型經濟體的平衡，惟特朗普政府的關税措施及貿易戰，削弱全球經濟。

這不但對國際貿易體系產生沉重打擊，亦抑制澳洲產品的外銷需求。另一方面，特朗普政府蔑視多邊政策，與澳洲的想法大相徑庭，亦不利澳洲。

分析相信，澳洲夾在中美兩個「巨人」之間，處於不穩定狀態，當靠攏美國後，美方要求他們作出艱難的選擇，將會是莫里森的一大考驗。