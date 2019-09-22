美媒：也門胡塞武裝稱伊朗或準備後續襲擊

全球最大石油企業，沙特阿美兩處石油設施9月14日遭無人機襲擊，美國將矛頭指向伊朗，惟遭德黑蘭否認。美媒引述消息人士指出，也門胡塞武裝警告，伊朗正準備後續襲擊，美國及沙特已收到通知。

美媒引述消息人士指出，也門胡塞武裝警告，伊朗正準備後續襲擊。（AP）

《華爾街日報》引述知情人士指出，也門胡塞武裝（Houthi）高層擔心，伊朗正準備後續打擊，所以發出警告，美國及沙特已收到通知。

知情人士表示，沙特已加強安全措施，擔心民用機場或再有石油設施遭受襲擊。胡塞武裝（Houthi）發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohammed Abdul-Salam）21日否認有關消息。

沙特石油設施在9月14日遭到襲擊，沙特石油產量一度減少，引起國際油價波動。也門胡塞武裝組織承認責任但遭美國反駁。

美國官員亦在翌日公開衛星圖片，說明襲擊不可能來自也門，反駁也門胡塞武裝組織承認責任的說法。伊朗否認襲擊並警告美國，德黑蘭已準備全面開戰。

多家媒體9月18日各自引述美方官員指出，當局認為攻擊來自伊朗西南部，低飛的巡航導彈及無人機為避開美軍監測，飛越伊拉克南部及科威特領空，才襲擊目標。日本防衛大臣的河野太郎則表示，日本沒有看到任何情報，表明伊朗參與襲擊。