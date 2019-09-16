美國公開衛星圖片指襲擊來自西北方向　指伊朗須負責

沙特阿拉伯石油設施遇襲事件，美國9月15日公開一系列衛星圖像，說明襲擊來自西北偏北方向，不可能來自也門，並稱伊朗「毫無疑問須負責」。

美國公開衛星圖片，說明襲擊來自西北方向，不可能由也門胡塞組織發動。（AP）

美國官員公開一系列衛星圖像，指出19處遭擊中的設施，攻擊來自西北偏北方向。也門位於設施南方，說明攻擊不可能來自也門胡塞武裝組織。

沙特阿美石油設施遇襲：美國星球實驗室9月14日發布的衛星圖片顯示，位於布蓋格的設施冒出大量濃煙，黑煙席捲半空。（AP）

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官員說明攻擊只可能來自伊朗或伊拉克，但伊拉克政府已表明襲擊不是從他們發動：「毫無疑問伊朗需要為襲擊負責，無論怎樣抽絲剝繭，都不會有第二個幕後黑手存在，所有證據都指向同一方向。」

另一名官員指出胡塞武裝組織從未試過襲擊這麼遠的區域，並表示襲擊中動用17個武器系統，但不是全部能飛向目標，有些落在目標的北方。

也門自2015年爆發內戰，雖然表面是政府軍與青年叛軍胡塞武裝組織發生的衝突，但實際是沙特與伊朗的代理人戰爭。過去胡塞武裝組織針對沙特的襲擊，背後與伊朗脱離不了關係。