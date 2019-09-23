拒絕附議特朗普　針對中國澳總理表達另一種聲音

澳媒稱，美國總統特朗普（Donald Trump）此前曾稱中國是「全球威脅」。然而，澳洲政府的官方立場是歡迎中國崛起。

澳洲希望在中美間找到平衡。（VCG）

據澳洲《悉尼先驅晨報》9月22日報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向特朗普發出了不同的信息，他稱中國是一個夥伴，而不是威脅。

在白宮橢圓形辦公室舉行會談時，莫里森說：「我們與中國有着一種全面戰略伙伴關係。」

他說：「我們與中國合作得很好。但正如我們多次說過的那樣，我們需要確保，隨着各國不斷髮展並發揮它們的潛力，合作會達到一個全新的水平。」

另據《澳洲人報》9月22日報道，澳洲總理莫里森22日在華盛頓發表講話時表示，澳洲與美國和中國的關係都很好，而且澳洲在貿易問題上一貫秉持「透明和明確的」態度。

莫里森說，澳洲和美國在對華貿易中立場不同。

澳洲反對黨工黨領袖菲茨吉本（Joel Fitzgibbon）9月22日說，在中美貿易戰和「地緣政治多極化環境」背景下，如果澳洲想在維護全球和平與安全方面施加影響，就必須證明自己是一個調停者。

他說：「（我們需要）某個能夠在各個大國和強國之間進行斡旋的人，這是一項非常複雜的挑戰。我們需要恰當地保持平衡。」

中國對於澳洲究竟有多重要，澳洲聯邦銀行行長路易（Philip Louie）認為，人們理解澳中經濟關係首先想到的只是我們向中國出口資源，並進口製成品。這個觀點太狹窄了。隨着時間的推移，澳洲與中國的經濟關係一直在拓展和深化，遠非當年資源出口，產品進口那麼簡單了。

專家指出，澳洲與中國經濟關係的深化，使澳洲受益匪淺。它為澳洲創造了新的機會，這也是幫助澳洲經濟渡過全球金融危機的因素之一。

澳洲前貿易和投資部長羅布（Andrew Robb）、澳洲前駐華大使菲茨傑拉德（Stephen Fitz Gerald）等前政要在接受媒體採訪時也呼籲澳政府客觀看待中國崛起，不要參與遏制中國，並在更符合自身環境和利益的基礎上發展對華關係。