聯合國氣候行動峰會登場　專家指中國能發揮力量

聯合國氣候行動峰會（United Nations Climate Action Summit）9月23日登場，美國媒體一篇分析指出，與製造温室氣體行業關係緊密的各國領袖，與呼籲重視氣候變遷的街頭示威者認知差距大，彷彿身處兩個世界。

人們目前身處的世界，極端熱浪、災難性洪水、大型林火頻生，氣候狀況已達到到各國學童上街示威、呼籲成人行動，但另一方面，與排放温室氣體產業關係密切的各國領袖，卻敵視這類示威，或拿氣候科學來否認現況，攫取政治利益。

23日登場的聯合國氣候行動峰會，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）期盼約60個國家宣布他所謂的新「具體」計劃，以減少碳排。

示威者9月20日手持寫有「Our War Against Nature Must End.」的旗幟在美國加州遊行。（AP）

《紐約時報》認為，問題在於街頭示威者與聯合國大會內的外交官，彷彿身處兩個世界。

美國外交學會（Council on Foreign Relations，CFR）專攻氣候政策的專家希爾（Alice Hill）說：「當前政治氣氛對這類討論並不友善。多邊主義備受攻擊，我們也看到威權政府興起。這些壓力對我們不利。我們在美國也沒有領袖協助引導這個進程。」

事實上，美國總統特朗普（Donald Trump）就降低了數十項環境規範，多數是近期放寬汽車排放，還說這些規範是美國經濟不必要的負擔；在巴西，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）想把亞馬遜雨林開放進行更多商業活動；俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下轄的是一個龐大油國，中國國企也在海內外推展煤礦計劃，印度即便提倡太陽能，總理莫迪也在拓展煤礦。

韓國一批環保人士9月21日帶着地球造型的氣球在首爾示威。（AP）

一個聯合國所支持的科學小組發表的報告預測，若碳排照目前速度持續上升，世界在2040年之前就會面臨海岸線被淹沒、乾旱加劇，糧食安全也將受衝擊，基本上會是個大災難。

但今天這場聯合國氣候行動峰會，世界最大經濟體的美國甚至不與會，亞馬遜雨林大部分位於境內的巴西，以及世界第七大温室氣體排放國的日本都選擇缺席。

全球氣候罷工：16歲環保小鬥士通貝里9月18日來到位於華盛頓的美國最高法院外，出席示威活動。（Reuters）

關注氣候變遷的16歲瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）發起罷課，點燃全球年輕人示威風潮。20日世界各地城鎮響應罷課的人估計達400萬人，過去從未見過規模如此龐大、不分貧富的氣候示威。

古特雷斯表示，氣候行動峰會的時間專供願邁出「積極腳步」的國家。俄羅斯料將表示會遵守2015年的《巴黎協定》（Paris Agreement），印度也料將允諾拿出更具雄心的再生能源目標，但全體的目光都聚焦在中國，看中國會否宣布碳排下降速度比原先估計的更快；中國雖是最大碳排國，但一直有在落實他們對巴黎氣候協定的承諾。

國際危機研究組織（International Crisis Group，ICG）專家高恩（Richard Gowan）說：「聯合通貝里與中國領導人習近平對付特朗普，會是個絕妙的平衡行動，不妨看看他（古特雷斯）能否辦到。」