孟晚舟案將再次庭審 律師主要訴求曝光將申請終止案件

中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟案將於當地時間23日在温哥華再次庭審，孟晚舟的律師將出庭，要求公布更多關於孟晚舟近10個月前在温哥華機場被捕的詳情。

2018年12月1日，加拿大警方應美國引渡請求在温哥華逮捕了孟晚舟，事件引發中國與美加兩國的關係持續緊張。（Reuters）

據英國路透社9月23日報道，庭審將於當地時間23日上午10時開始舉行，不列顛哥倫比亞省最高法院法官霍爾姆斯（Heather Holmes）將出庭，孟晚舟的辯護團隊將要求披露更多有關她在機場被拘留的信息，包括美國和加拿大當局之間的聯繫。

孟晚舟的律師主張，孟晚舟從香港乘飛機抵達温哥華後，被非法拘留、搜查和審問了三個多小時。

辯方稱，在利用移民檢查的詭計下，加拿大官員推遲了對她的逮捕，併為美國當局蒐集證據。

律師們表示，如果加拿大官員濫用引渡程序，應該停止對孟晚舟的引渡程序。

除了被控與拘留有關的不當行為外，孟晚舟的律師們還辯稱，美國利用孟晚舟是為了獲得經濟和政治利益，特別指出在孟晚舟被捕後，美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，如果有助於美中達成貿易協議，他將干預孟晚舟案。

23日開始的庭審並非是引渡聽證，而是5月時加拿大法官確定的信息披露申請聽證，引渡聽證會本身要到2020年1月才會開始。