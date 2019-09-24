拉加德對中美貿易戰發出嚴重警告：這是全球經濟最大威脅

國際貨幣基金組織（IMF）前總裁、即將上任歐洲央行行長的拉加德（Christine Lagarde）表示，美中兩國相互對對方商品加徵關税，預計將使2020年全球經濟增速下降0.8%。

中美貿易戰造成的負面影響已經波及全球。（新華社）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月23日報道，拉加德說，這是一個很大的數字，這將意味着更少的就業機會，生意越來越少了，投資減少，帶來更多的不確定性，「它就像籠罩在全球經濟上的一大團烏雲。」

在23日播出的專訪中，拉加德認為，美中貿易戰對全球經濟構成最大的威脅。拉加德即將於11月1日正式就任歐洲央行行長。

拉加德說：「這種情況持續的時間越長，不確定性就越多。如果你是一個投資者，如果你是一個企業，無論大小，你都不會去投資，你會等待。你會坐下來思考供應鏈的走向。」

除了中國，美國總統特朗普（Donald Trump）還對歐洲夥伴國發出貿易戰的威脅。拉加德對此表示，數十年來，歐洲與美國一直站在同一戰壕裏，在很多情況下曾經同舟同濟，「這種關係根本不應該演變成任何形式的貿易戰。」

中美兩國剛剛在華盛頓結束了副部長級的新一輪貿易談判。北京時間9月21日，中國商務部新聞發言人指出，9月19日至20日，中美雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題開展了建設性的討論。

雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排。雙方同意將繼續就相關問題保持溝通。