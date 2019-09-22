【貿易戰】中方取消訪美農業州　農業農村部官員：與經貿磋商無關

本月19至20日與美方舉行副部級實務協商的中國談判團，日前取消下星期訪問美國農業州的計劃，被外界解讀為中美談判再次破裂的信號。 對此，中國農業農村部副部長韓俊昨日（21日）在華盛頓回應稱，中方的確在與美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美農業州訪問。 他又指出，上述計劃調整與是次經貿磋商無關，屬單獨訪問計劃，美國有關方面表示將另行邀請安排訪問。

中美新一輪高級別貿易談判有望於10月10日至11日舉行。（AFP）

韓俊當晚在華盛頓出席一場與美國農場主、農業協會、農業企業、研究機構逾50名代表的交流活動時作上述表示。他強調，中美兩國同為農業大國，貿易合作前景廣闊，構建互利共贏的中美農業貿易關係，符合兩國人民的根本利益。

他指出，剛剛在華盛頓結束的中美經貿問題副部級磋商是建設性的，為雙方牽頭人第13輪高級別磋商作出認真準備，「農業領域的談判效果也很好，雙方進行了充分、坦誠的溝通。」

《紐約時報》21日報道則引述消息人士指，中方談判團取消計劃是因擔心此行「干涉美國內政」。

消息人士指出，中美兩國為緩解貿易戰緊張局勢始終在進行對話，而此次中方談判團取消訪問美國農業州的計劃並不是因為雙方會談再次受阻，而是擔心會被媒體認為是「一場表演」、認為中國要介入美國國內政治，「中國政府從很久以前就主張不能干涉別國內政」。雖然目前10月高級別貿易會談的日期尚未確定，但預計會在10月10日至11日左右舉行。

（綜合報道）