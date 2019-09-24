孟晚舟再出庭 加稱邊境官員與警方逮捕孟並無不當行為[組圖]

中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟9月23日與律師一道抵達加拿大法庭，辯護雙方展開激烈攻防，加拿大方面稱，孟晚舟被捕時加拿大邊境官員與警方並不存在不當行為。

據英國路透社9月23日報道，孟晚舟當地時間23日上午抵達不列顛哥倫比亞省温哥華的法庭，她穿着一件鮮橙色外套，左腿上戴着腳踝監視器，腳上穿着一雙銀光閃閃的鞋子。她肩上揹着一個米黃色的手提包。

她坐在法庭的大廳裏，旁邊坐着一名翻譯，穿着一件紫色長裙，頭髮往後梳，戴着一個黑色天鵝絨蝴蝶結。

孟晚舟的律師主張，孟晚舟從香港乘飛機抵達温哥華後，被非法拘留、搜查和審問了三個多小時。

辯方稱，在利用移民檢查的詭計下，加拿大官員推遲了對她的逮捕，併為美國當局蒐集證據。律師們表示，如果加拿大官員濫用引渡程序，應該停止對孟晚舟的引渡程序。

在23日不列顛哥倫比亞省最高法院法官霍爾姆斯（Heather Holmes）的聽證會上，孟晚舟的律師佩克（Richard Peck,）表示，加拿大邊境管理局和警方拖延孟晚舟權利的實施，並給邊防局一個審問她的機會，計劃與加拿大警方和美國聯邦調查局（FBI）共享信息。

佩克說：「我們把這稱為『秘密的刑事調查』，藉口是為了審查移民的可接受性。」

加拿大司法部長在23日公布的一份文件中說，沒有證據證明，孟晚舟近10個月前在温哥華機場被捕時，加拿大邊境官員與警方有不當行為。

當孟晚舟和其律師在温哥華的不列顛哥倫比亞省最高法院，要求進一步披露有關逮捕的信息時，這份文件被公之於眾。

加拿大司法部長在文件中稱，「沒有證據表明，加拿大或外國官員的行為損害了引渡程序的公正性」，「提供進一步的披露沒有任何目的。」加拿大司法部長則稱，辯方已經得到了廣泛的披露。

加拿大司法部長在其文件中表示，邊境官員的行動是依據「確定申請人及其貨物是否可以進入加拿大的合法權力」。