美韓啟動新一輪軍費談判　美軍薪水或由韓國埋單

美韓圍繞第11份駐韓美軍費用分攤協定的第一輪談判，於當地時間9月24日上午在韓國首爾啟動，為期兩天。韓國輿論稱，美方或要求韓方支付「作戰支援費」和部分駐韓美軍工資。

美國要求韓國承擔更多的駐韓美軍費用。（VCG）

據韓聯社9月23日報道稱，美方談判代表是國務院官員德哈特（James DeHart），韓方談判代表是前駐斯里蘭卡大使張元三。

韓聯社認為，美方此次將要求韓方大幅度增加分擔額度。美國總統特朗普（Donald Trump）8月在推特（Twitter）中稱韓國是「非常富有的國家」，並表示韓國已經同意向美國支付更多的資金，以防禦朝鮮。

美方還主張，其每年承擔約50億美元的駐軍費用，約為韓方的6倍，韓方相比之下分擔金額過少。

美國自1953年以來一直在韓國派駐軍隊，現有駐軍大約2.85萬人。美韓自1991年起先後簽署10份駐韓美軍費用分攤協定。韓方分攤的經費，用於向駐韓美軍韓國僱員發放薪資、建設美軍基地內軍事設施和後勤補給三個方面。

第10份協定的談判相當艱難，直到2019年3月才簽訂，有效期持續至12月31日。根據這份協定，韓方2019年分攤費用為1.04萬億韓元（1韓元約合0.0008美元），比2018年增加8.2%。

美方在上次談判中曾要求新增「作戰支援費」項目，但最終取消。分析認為，美方此次很可能重提作戰支援費，還可能要求韓方支付部分駐韓美軍工資。同時，考慮到2020年11月的美國總統選舉，特朗普對此次談判表現出比以往任何時候都強硬的態度。

預計韓方將指出由韓方承擔美軍出動戰略武器費用、駐韓美軍工資等違反《駐韓美軍地位協定》，強調只能在公平合理的範圍內增加防衛費分擔金額，以及駐軍基地環境污染淨化費等韓方為韓美同盟所作的貢獻。

值得注意的是，韓國總統府青瓦台在8月底的時候，公開宣布收回26座駐韓美軍基地，此舉被外界解讀為韓國是在對美國宣泄不滿，韓國表態也十分強硬。韓媒認為，原因在於日本和韓國之間的爭端。進入今年下半年後，日韓關係持續緊張，而作為日韓共同「老大哥」的美國卻選擇袖手旁觀。

9月18日，駐韓美軍發表聲明稱，15處已經騰空和關閉，可以交還韓方，包括韓方「特別指明」的4處基地。