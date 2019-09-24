美前副國務卿批特朗普外交掛零　OECD警告華府勿對北京越界

美國總統特朗普（Donald Trump）的「美國優先」式外交政策實施兩年半，再次亮相聯合國大會舞台，形單影隻外，環顧四周、樹敵過多。多名美國資深政客和國際經濟學家發聲。

聯合國第74屆大會已於9月17日在美國紐約總部開幕，將於9月24日至30日持續舉行一般性辯論，預計總共有逾100位國家元首、政府首腦或高級代表出席會議，包括美國、德國、英國、法國、日本、韓國、新加坡、伊朗、巴基斯坦等國元首均已列席。

美聯社（AP）9月22日發表題為《特朗普帶着未達成協議的宂長清單前往聯合國大會》的文章指出，特朗普有一長串談判「未完成國家清單」，比如伊朗、朝鮮、阿富汗塔利班、以色列和巴勒斯坦，更不用說一些貿易協定了。其中一些談判進程正在緩慢推進，還有一些陷入停滯僵局。

文章指出，儘管特朗普多次表示「不急於」達成協議，但事實是，談判需要時間。眼下，特朗普的總統任期已經完成近四分之三，而2020年美國大選迫在眉睫，這份現實將會削弱特朗普政府處理已經展開卻未完成的外交事務的可能性。在數位批評人士看來，缺乏外交成果意味着特朗普將在聯大的辯論爭鋒舞台上處於弱勢。此外，特朗普魯莽的談判風格亦令人擔憂，一位領袖或將使全球局勢更趨不穩。

美國前副國務卿伯恩斯（Nicholas Burns）對美聯社說：「我不責怪總統手上有多份協議未達成。」伯恩斯亦支持特朗普對中國的貿易行為追責到底。但伯恩斯指出：「作為美國公民，需要苛刻看待總統、給他打個分。」伯恩斯稱：「那麼特朗普做得如何？在我判的分數裏，他坐鎮橢圓形辦公室至今兩年半，在外交政策績效上掛零。」

特朗普傳記《永不滿足》（Never Enough）作家德·安東尼奧（Michael D' Antonio）則認為，就國際事務而言，總統似乎更感興趣的是宣布一些浮誇的事情，而不是長期解決問題。德·安東尼奧說：「一旦他和另一方建立起聯繫，他可能會宣布一些聽起來很重要的事情。」德·安東尼奧補充說：「其他人將在選舉後收拾局面。」

美國《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）消息稱，2018年被特朗普發推特（Twitter）解僱的前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）9月18日在美國哈佛大學（Harvard University）座談會上指出，成功的談判將發生在雙方都帶着可以接受的結果離開的情況下，蒂勒森暗指特朗普稱：「如果你把談判看作是一場輸贏的對決，你將會有一段糟糕的經歷，你自己會非常不滿意，而且也沒有多少人願意和你打交道。」

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲9月20日亦對香港《南華早報》評價稱，特朗普對於中國想等另一位總統上任的擔心是多餘的，「他在打貿易戰時完全沒有任何戰略或總體規劃，只是對盟國恃強凌弱而已。」「中國不會等到美國總統選舉結果出來才達成協議，北京樂意看到特朗普成功連任。」

經濟合作與發展組織（OECD）巴黎總部高級經濟學家、美國聯邦儲備銀行國際經濟學家伊萬諾維奇（Michael Ivanovitch）9月23日在美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）發表題為《美國拖延對華貿易戰沒有好處》的文章指出，如果華盛頓能將注意力集中在迅速平衡美中貿易上，美國的經濟增長目標將得以實現；但如果美國試圖用隨意可執行的制裁做籌碼、通過一份全面協議介入中國經濟立法的主權範疇，對北京而言是不可接受的。文章建議華盛頓明確走多遠是過界，畢竟沒有盟國支持華盛頓孤立、牽制北京。

文章還舉出最新例證，同美國國防往來密切的沙特因遭遇油田被襲擊事件，國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）上週五9月20日專門同中國國家主席習近平通電。阿卜杜勒強調在「一個中國原則」及符合中國核心利益的數項議題上支持中國。