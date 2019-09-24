印尼巴布亞衝突釀27死　疑因種族歧視而起

印尼巴布亞省9月23日發生新一輪衝突，造成至少27死70傷。

巴布亞省示威演變成暴力衝突，上千名民眾上街抗議，大部份是高中生。分離主義組織西巴布亞全國委員會（KNPB）指，衝突原因是9月21日有教師以種族歧視言論批評學生而引起，惟警方否認。

區內最大城鎮瓦梅納（Wamena）陷入混亂，有示威者縱火焚燒幾棟建築物。衝突造成鎮內23人死亡，有人被困在火場，無法逃生。

查亞普拉（Jayapura）地區亦有警方與示威者發生衝突。當局指，一群憤怒的學生向數名安全部隊投擲石塊，一名士兵在衝突中被刺死，安全部隊開槍還擊，造成3名平民死亡。

巴布亞省和西巴布亞省8月亦發生衝突，事源有印尼警察衝進大學宿舍，逮捕數十名企圖損毀印尼國旗的巴布亞大學生，過程中警方涉及種族歧視的言語羞辱，使用包括「狗」、「豬」和「猴子」等字眼，又被指使用過度武力，觸發西巴布亞省民眾連日上街抗議。

巴布亞曾經是荷蘭殖民地，種族與文化上與印尼相異。1969年巴布亞舉行公投，通過巴布亞併入印尼，變成巴布亞省及西巴布亞省。近年，不少民眾對公投結果提出異議，指當時只有極少數巴布亞人能通過印尼政府的篩選投票，希望地區出自決。