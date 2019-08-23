殖民主義餘波未息　西巴布亞再陷戰火

印尼西巴布亞（West Papua）近日因為殖民主義的餘波，陷入街頭巷戰。事件源於民眾不滿警察疑似虐待巴布亞族的學生，惟及後演變成大規模衝突，引爆積累半世紀的獨立聲音，總統佐科維多多（Joko Widodo）派駐軍隊入城「止暴制亂」，切斷該區的互聯網。西巴布亞之所以出現如今亂局，或多或少反映出聯合國成立後的「去殖民化」（decolonization）政策未臻完美。

1945年，二次大戰結束，國際社會意識到在無政府狀態下，國家互動必須建基於一套完整的行為準則，減少「戰爭作為政治延伸」的歷史常態。同年，聯合國根據此理念成立，重塑了國際關係的秩序。當聯合國大會決議案1514號及1966年的《經濟、社會及文化權利國際公約》介定「所有人民都有自決權」，此論述就成為了反殖運動廣為援引的基點。而《給予殖民地國家和人民獨立宣言》列明，「⋯⋯必須制止各種對付附屬國人民的一切武裝行動和鎮壓措施，以使他們能和平地、自由地行使他們實現完全獨立的權利；尊重他們國家領土的完整」，而「和平地」行使權利，通常是指被殖民者可以公投，決定該民族未來的命運。

自聯合國成立以來，已有80多個前殖民地、約有7.5億人獲得解放，目前尚未完成去殖民化的的非自治領土（Non-Self-Governing Territories，NSGT）餘下17個。但即使如西巴布亞般早已完成去殖民化的安排，亦不代表可換來長治久安和公平正義，近日反而局勢漸見升溫。

2008年荷蘭自由西巴布亞抗議活動（Wikipedia）。

1961年荷蘭準備撤出殖民地，西巴布亞國會便開始討論獨立成國，並提出了「晨星旗幟」。不過，新獨立的印尼就看準時機，主張對西巴布亞佔有主權，令印尼、荷蘭和當地原住民爆發衝突。翌年，在聯合國介入下，荷蘭和印尼簽定《紐約協定》（New York Agreement），兩方同意巴布亞民眾可通過「自由選擇法案」（即公民投票），來確定其政治地位。

可是，公投似是《大鈍裁者》的電影情節般荒唐。在1969年舉行的公投中，印尼軍方精心挑選了1,026名「領導」，代表全體巴布亞人決定前程，更威脅他們如果「投錯票」的話便會有生命危險。其實自1963年以來，已有不少原住民被印尼當局監視、恐嚇，儼如活在恐懼當中，更有逾40萬巴布亞人因為尋求解放而遇害。這段不公義的歷史，不僅成為了西巴布亞人獨立的基礎，也加劇了當下衝突的烈度。西巴布亞的去殖民化時不但不代表和平已經降臨，反而更滋生出「自由巴布亞運動」（Organisasi Papua Merdeka，OPM）。

西巴布亞的「晨星旗幟」（Wikipedia）。

踏入21世紀，殖民主義已是人所唾棄的意識形態，但上世紀魯莽推行的去殖民化計劃，卻間接洐生出當下全球不少亂局，而箇中「代表作」莫過於是1917年的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）。在時任英國外務大臣貝爾福（Arthur James Balfour）致函猶太人領袖羅斯柴爾德（Lionel Walter Rothschild）信件中，除去大部分公關廢話後，全文只有67字，說日不落帝國支持錫安主義者，在巴勒斯坦建立猶太人的「民族之家」。信件雖謂不得損害非猶太人的民事、宗教和政治權利，但此短短的數十字便對中東歷史的影響深遠，更埋下以巴衝突的種子。

國際法對去殖民化及民族獨立運動的規範和釋義未臻完美，但仍有一定指導作用，《聯合國憲章》就是其中之一。《憲章》不但強調「⋯⋯對全體人類之人權及基本自由之尊重」（第一條），也要求各會員國應以和平方法解決國際爭端（第二條）。這套人文主義的理念所執重的，是反對以暴力凌駕他人意志的叢林法則。可惜的只是《憲章》問世逾半世紀後，現世仍尚存不少恃強凌弱的野蠻行徑。