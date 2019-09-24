日韓軍情共享中斷後 日本多次未能探測朝鮮導彈

日媒稱，在韓國中斷和日本的情報分享後，日本在今年5月以後多次未能探測到朝鮮發射的短程彈道導彈的軌道。

外界關注日韓之間關係走向。（Reuters）

日本共同社9月23日援引知情人士消息稱，朝鮮自5月起發射多枚新型導彈，但日本受制於地理條件及技術原因，沒有探測到發射後軌道。

報道稱，多名相關人士向共同社透露了此事，可能是由於高度較低及軌道不規則而未能捕捉到。據分析韓國軍方成功探測到了朝鮮發射導彈。

這幾次發射的飛行物通常都要低於60公里以下。而其中有幾次，日本海上自衛隊的「宙斯盾」，以及航空自衛隊的遠程搜索雷達都未能追蹤到朝鮮的導彈飛行路徑。

據共同社分析，相較於日本，韓國距離朝鮮更近，探測導彈也更容易，因此韓國軍能夠成功探測到朝鮮的導彈。

此外，朝鮮5月至9月發射的導彈飛行高度大部分在60公里以下，低於通常的飛行高度，由於飛行軌道的不規則導致日本未能捕捉到發射信息。

文章指出，鑑於朝鮮新導彈似乎有能力突破日本目前的防禦措施，朝鮮的導彈技術發展已經使日本政府感到震驚。

需要指出的是，7月初開始的日韓貿易摩擦出現愈演愈烈的態勢。8月22日，韓方決定不再續簽《韓日軍事情報保護協定》。9月1日，韓國外交部第二次官李泰鎬又表示，維持《韓日軍事情報保護協定》不符合韓國的國家利益。

共同社認為，《韓日軍事情報保護協定》的廢除，會給日本安全保障造成影響。若日方情報能力下降，無法探測朝鮮導彈，這不僅會讓攔截導彈的工作變得困難，相關疏散警報應對也會處於被動。