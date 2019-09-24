英國政府敗訴　國會勢恢復議事　約翰遜或再度尋求休會

英國最高法院9月24日裁定，首相約翰遜（Boris Johnson）早前出招迫令國會延長休會是違法、沒有效力，意味政府敗訴。距離脱歐期限10月31日僅餘37日，未來短短一個多月期間，議員希望爭取時間辯論脱歐相關事宜，但約翰遜有機會再尋求休會。

有示威者身穿囚衣並戴上描繪首相約翰遜的面具於最高法院外抗議。（AP）

國會即將恢復議事

法院裁定約翰遜的做法違法，意味當初休會的決定沒有效力，即是國會技術上並未休會。下議院議長白高漢指，已下令下議院職員進行準備恢復議事的工作，期望當地時間25日早上11時30分召開會議。

發起訴訟的留歐派女商人米勒（Gina Miller）指，議員25日應該返回工作崗位，首相必須打開國會的大門。

約翰遜或再度下令休會

蘇格蘭司法部高官基恩（Richard Keen）曾指，如果法院最終裁定政府做法違法，首相將遵循法院裁決，但不排除約翰遜會再次尋求下令國會休會。

政府19日提交法院的文件也指出，在政府敗訴的情況下，將會有三個可能情境。第一個情境是法院承認休會的決定，但裁決背後法律根據容許政府以合法方式繼續休會；第二，個情境是法院承認休會的決定，但認為繼續休會屬違法；第三個情境是法院不承認休會的決定，意味技術上國會從未休會，但政府仍有機會再次考慮休會。現時正是第三個情境。

約翰遜會否辭職？

在野政黨多位議員要求約翰遜辭職，包括工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）、自由民主黨黨魁斯温森（Jo Swinson）等。斯温森指，約翰遜誤導英女王，也誤導國家，不再適合擔任首相。

宣判前，身在美國出席聯合國會議的約翰遜24日稱，就算最高法院裁定他的做法不合法，他不會辭職。

再動議提前大選？

約翰遜現時亦要決定是否提早結束出席聯合國大會的行程返回英國。返國後，約翰遜可以單純容許國會恢復運作，或者提出一個較短而且「正常」的休會期，甚或再次動議提前大選。國會曾兩度否決提前大選，而議會恢復議事後，約翰遜可以再度提出。