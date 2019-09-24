英國最高法院裁定政府迫令國會休會違法　在野黨派要求約翰遜下台

英國最高法院11位法官在9月24日一致裁定，英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前出招迫令國會延長休會是違法、沒有效力，意味政府敗訴。事件重創唐寧街政府，在野政黨多名議員要求約翰遜辭職。

英國脱歐亂局未止，法院裁定首相關閉國會的做法屬違法（Getty Images）

法院：政府令國會未能發揮憲法功能

英國最高法院9月20日結束為期3天的聽證會，最後在24日宣判。英國最高法院院長Brenda Hale表示，11位法官一致裁定政府違法。她指出，有關做法導致國會未能發揮憲法功能，同時無合理解釋，至於下一步如何處理，則交由上議院和下議院的議長決定。

英國下議院議長John Bercow表示，他歡迎法院的裁決。英國廣播公司報道，一旦政府敗訴，國會可以立即再次召開。

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約翰遜再面臨下台壓力

在野政黨多位議員要求約翰遜辭職，包括工黨黨魁Jeremy Corbyn、自由民主黨黨魁Jo Swinson等，其中Jo Swinson指，約翰遜誤導英女王，也誤導國家，不再適合擔任首相。

在宣判前，身在美國出席聯合國會議的約翰遜24日稱，就算最高法院裁定他的做法不合法，他不會辭職，又叫批評他的人「讓我休息一下」。英國政府則表示，會遵守法庭的裁決。

英國脱歐亂局未止，英女王也無法置身事外。圖為約翰遜7月時與英女王見面（Getty Images）

英女王遭捲入風波

這次爭議的起因，是約翰遜8月向英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）提出延長國會休會期的要求，建議在10月14日才復會，8月28日獲得女王批准，引來不少國會議員及民眾批評，議員更採取法律行動，入稟法院。他們質疑約翰遜的做法違憲，並有誤導英女王之嫌。

約翰遜則向外稱，為了展開新的國會會期，有必要延長休會期，讓各政黨有時間舉行年度會議。但議員則認為他是想藉此縮減國會可通過阻止硬脱歐議案的時間。

該案之前已在英國多個法院分別審議，蘇格蘭高等法院9月11日裁定，約翰遜此舉是違法，形容他試圖阻撓國會。不過英格蘭和威爾斯高等法院於一週前拒絕受理同類案件，認為是政治問題，而非法官能夠干預的事情。故此案件上訴至最高法院。

倫敦大學國王學院（King's College London）研究教授博格達諾（Vernon Bogdanor）早前稱，若最高法院裁決約翰遜違法，他不能強迫休會，便須恢復國會，屆時他之前給英女王的意見也要「撤回」。