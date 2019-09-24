孟晚舟引渡案訴訟程序或長達十年

加拿大《温哥華星報》9月23日引述專攻引渡案件的律師指，華為副董事長孟晚舟的個案或需長達十年時間解決，亦或會改變加拿大邊境服務局往後的處事方式。

加拿大卑詩省法院當地時間9月23日起一連8日，處理由孟晚舟一方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭。（AP）

律師兼聯邦政策分析員庫蘭（Richard Kurland）接受《温哥華星報》（Star Vancouver）訪問時指，任何人如擁有財政資源聘請律師，都能夠拖長訴訟程序。

庫蘭表示，訴訟歷時十年八年並不罕見，形容是加拿大獨立司法制度和保護憲章以及合法訴訟程序結合的結果。

庫蘭提到，有兩宗加拿大個案經過超過十年才得出最終判決。他解釋，證據需要於聆訊前向律師披露，之後有歷時數年的聆訊，任何最初判決都可以提出上訴，從較低等的法院到較高等的法院，排期處理上訴亦需時。

加拿大卑詩省法院當地時間9月23日起一連8日，處理由孟晚舟一方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭，左腳戴上電子腳鐐，身形顯得消瘦，但精神不錯。

加拿大應美國要求，2018年12月在温哥華國際機場拘捕孟晚舟，主因孟晚舟的公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，事件令中加關係變得緊張。

美國在2019年1月28日正式起訴孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等；加拿大司法部3月1日正式啟動引渡程序。引渡孟晚舟到美國的聆訊則最快2020年1月展開。