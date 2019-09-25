民主黨開啟彈劾特朗普調查　白宮將公布「告密者控告」

美國總統特朗普被指向烏克蘭總統澤連斯基施壓，調查前總統拜登及其兒子，連日引發爭議。眾議院議長佩洛西9月24日宣布對特朗普展開正式彈劾調查。政府官員表示，白宮正準備公布「告密者控告」；特朗普則指會公開與烏克蘭總統的通話記錄。

佩洛西9月24日宣布正式對特朗普展開彈劾調查。（Reuters）

美國媒體Politico 24日引述匿名美國政府官員稱，白宮準備向國會公布「告密者控告」（whistleblower complaint），並可能允許該揭秘者與國會調查員會面。

美國情報體繫有官員於8月提交控告，該控告涉及多項活動，包括特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月25日的通話，指特朗普向外國領導人作出「不恰當的承諾」。惟特朗普任命的署任國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）拒絕在期限內向國會情報委員會遞交控告內容。

特朗普被指向澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子，然後才給予烏克蘭援助。佩洛西（Nancy Pelosi）指特朗普的行為似乎損害了國家安全和違憲。她強調總統必須問責，沒有人可以凌駕法律之上。

特朗普24日表示，已授權25日公開與澤連斯基的「完整、完全解密和未經刪改」的通話記錄，又稱外界將會見到是非常友好及完全合適的通話。