特朗普陷烏克蘭通電風波　民主黨正式啟動彈劾調查

美國特朗普（Donald Trump）被指多次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求對方調查前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子，然後才給予烏克蘭援助。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布將對特朗普展開正式彈劾調查。 正在紐約出席聯合國大會的特朗普則在Twitter發文反擊，批評這是民主黨的獵巫行動。

佩洛西此前出席一場由《大西洋》月刊（The Atlantic）贊助的活動時表示，如果特朗普在與澤連斯基的通話中，提到希望調查其政治對手，這就自證了事件是不對的，她強調美國不會在選舉中向外國政府求助。她又指出，署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）收到有關通話的情報時沒有即時向國會匯報，認為此舉已屬違法。

另據《華盛頓郵報》報道，特朗普與澤連斯基通電話前約一週，曾指示白宮幕僚暫緩發放本已獲國會通過的4億美元（約30億港元）援助。

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月24日

Pelosi, Nadler, Schiff and, of course, Maxine Waters! Can you believe this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月24日

特朗普隨即在Twitter發文反擊，指此時正值聯合國大會的重要日子，公務繁忙而且十分成功，但民主黨利用更多的「突發新聞」故意破壞和貶低這些工作，批評這是「獵巫垃圾」（Witch Hunt garbage），又形容這是對總統的騷擾。

特朗普此前表示，已授權25日公開與澤連斯基的完整通話記錄，又指外界將會見到是非常友好及完全合適的通話。他批評佩洛西及司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）等人未看過完整的通話紀錄就對他展開彈劾調查，批評完全是獵巫行動。