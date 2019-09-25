特朗普陷烏克蘭通電風波　民主黨正式啟動彈劾調查

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美國特朗普（Donald Trump）被指多次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求對方調查前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子，然後才給予烏克蘭援助。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布將對特朗普展開正式彈劾調查。

正在紐約出席聯合國大會的特朗普則在Twitter發文反擊，批評這是民主黨的獵巫行動。

佩洛西此前出席一場由《大西洋》月刊（The Atlantic）贊助的活動時表示，如果特朗普在與澤連斯基的通話中，提到希望調查其政治對手，這就自證了事件是不對的，她強調美國不會在選舉中向外國政府求助。她又指出，署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）收到有關通話的情報時沒有即時向國會匯報，認為此舉已屬違法。

另據《華盛頓郵報》報道，特朗普與澤連斯基通電話前約一週，曾指示白宮幕僚暫緩發放本已獲國會通過的4億美元（約30億港元）援助。

特朗普隨即在Twitter發文反擊，指此時正值聯合國大會的重要日子，公務繁忙而且十分成功，但民主黨利用更多的「突發新聞」故意破壞和貶低這些工作，批評這是「獵巫垃圾」（Witch Hunt garbage），又形容這是對總統的騷擾。

特朗普此前表示，已授權25日公開與澤連斯基的完整通話記錄，又指外界將會見到是非常友好及完全合適的通話。他批評佩洛西及司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）等人未看過完整的通話紀錄就對他展開彈劾調查，批評完全是獵巫行動。

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